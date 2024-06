Sánchez Amor ve "gravísimo" que el juez instructor del 'caso Begoña Gómez' la cite ahora

Ep.

El candidato socialista al Parlamento Europeo Ignacio Sánchez Amor ha considerado "gravísimo" que el juez que está realizando la instrucción del "mal llamado" 'caso Begoña Gómez' haya decidido "hacer la citación" de la misma tres días antes de la votación de las elecciones europeas.

Tras lamentar así que a su juicio se haya introducido "un nuevo actor inesperado" en la campaña electoral del 9J, en referencia a la judicatura, ha señalado que a su juicio ésta comete con la actuación de dicho juez "una interferencia directa en un proceso electoral".

"Me parece gravísimo que un juez que está citando a una persona para dentro de un mes decida hacer la citación tres días antes de las elecciones", ha sentenciado Sánchez Amor en declaraciones a los medios durante una visita realizada este jueves a la Central Hortofrutícola Sol de Badajoz en Valdivia, en el marco de la campaña de las europeas.

Al respecto, el candidato socialista ha considerado que, a tenor de la actuación de dicho juez, "por tanto, también la extrema derecha judicial está participando en la campaña" junto a "la extrema derecha mediática" y "la extrema derecha política".

Ha criticado en esta línea que también "acaba de autorizarse por la judicatura una manifestación el día de reflexión y el propia día de las elecciones cerca de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid". "Es otra interferencia en un proceso político", ha lamentado.

Al respecto, tras considerar que "no hay que explicar mucho lo que es un día de reflexión, que es un día en el que no se puede pedir el voto", ha lamentado que "los jueces autorizan que haya personas que sin poder pedir el voto puedan pedir que se linche, que se expulse al presidente del Gobierno". "Me parece una decisión que vuelve a reafirmar que este país tiene un problema con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha añadido.

"Por tanto, asumamos que la forma de bloquear a la derecha, a la extrema derecha política, mediática y judicial es que nosotros tenemos otro papel, que no es papel periódico, que no es papel moneda, que es el papel donde se redactan las sentencias, es el papel del voto a las fuerzas progresistas como el PSOE", ha concluido.

REGADÍO DE TIERRA DE BARROS

Por otra parte, Sánchez Amor también se ha referido a la "decisión" de la Junta de Extremadura de "retirar dinero" del proyecto de regadío de Tierra de Barros, algo que considera "sumamente grave" y que, tras recordar que ya lo venía anunciando el PSOE, ahora "por fin la Junta lo ha tenido que admitir".

Con ello, ha afirmado que es "lamentable" que el campo y las posibilidades de futuro de Tierra de Barros estén "sujetas a las peleas entre la consejería de Vox, que está parece más dedicada a las corridas de toros que al campo, y la Consejería de Agricultura".

"El hecho es que el campo no puede pagar esa pelea política dentro del Gobierno de Extremadura y Europa no puede ser el árbitro de algo que tiene que arreglarse dentro del Gobierno (regional)", ha apuntado Sánchez Amor.

MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA

Por otra parte, en cuanto a la Central Hortofrutícola Sol de Badajoz en Valdivia, Sánchez Amor ha defendido que "puede ser un buen ejemplo de cómo ha avanzado la agricultura" desde la entrada de España en la UE.

"Ésta es una agricultura moderna, productiva, con garantías, que exporta a todo el mundo, y que supone haber dejado en el pasado como un mal recuerdo los conflictos sociales alrededor de la propiedad de la tierra en esta zona agrícola de Extremadura", ha destacado.

De su lado, la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha destacado la visita de Sánchez Amor al "corazón de la agroindustria" en la comarca, en una central que actualmente permite más de 2.000 puestos de trabajo.

"La Central Sol Badajoz significa la mayor contribución (de la comarca) a la economía y al desarrollo de nuestra comunidad autónoma", ha espetado Ana Belén Fernández, al tiempo que ha destacado la importancia de las políticas europeas en la agroindustria de la zona.