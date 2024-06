Feijóo celebra que el PP vuelve "a tener la fuerza de Extremadura en activo"

Ep.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado este miércoles que ha visto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "sana como un roble" tras su ingreso hospitalario el pasado mes de mayo, tras lo que ha celebrado que "volvemos a tener la fuerza de Extremadura en activo".



Núñez Feijóo se ha pronunciado de esta forma este miércoles en la localidad cacereña de Torremocha, donde ha celebrado un acto público con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el primero junto con la presidenta del PP de Extremadura y presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la intervención quirúrgica a la que se sometió en mayo y que la mantuvo unas dos semanas apartadas de la vida pública.



Así, el dirigente nacional del PP ha iniciado su intervención asegurando que "hoy uno de los días" en los que le "hace más ilusión este acto de campaña electoral, por venir a Extremadura, por supuesto", aunque ha apuntado que "venir a Extremadura para mí no es algo novedoso".



"La verdad es que hoy es un día muy especial de campaña porque me hace mucha ilusión, una ilusión especial encontrarme con la presidenta de la Junta de Extremadura, fuerte, sana como un roble", ha valorado Feijóo.



"Querida María, te hemos visto más que bien y la verdad es que nos quedamos tranquilos porque volvemos a tener la fuerza de Extremadura en activo", ha celebrado el dirigente nacional del PP Núñez Feijóo, tras lo que ha considerado que con la presidenta extremeña "a pleno rendimiento", ya no hay "excusas para no darlo todo", ha dicho.



En ese sentido, Núñez Feijóo ha aseverado que con María Guardiola "a a pleno rendimiento, vamos a ganar las elecciones europeas en Extremadura", para lo cual, ha instado a que este domingo 9 de julio "votar unidos por nuestro país y por Extremadura.



"Tenemos que ser la delegación en el Parlamento Europeo, junto con la alemana, las más importantes de Europa", para lo cual Feijóo ha reiterado la necesidad "votar unidos" y coger "la papeleta de la alternativa y del cambio", como es la del PP, ha resaltado.



Alberto Núñez Feijóo ha considerado "un orgullo" celebrar el Día del Medio Ambiente "en el centro de una dehesa extremeña" con un acto público que permite "mostrar nuestro orgullo de la enorme riqueza natural instalada en Extremadura, e instalada en buena parte de los territorios de España".



Según ha señalado, "el medio ambiente no es un escenario de ninguna batalla política, ni los negacionistas, ni los sectarios nos van a dar ninguna lección", ya que, ha resaltado, el PP no está "ni con el catastrofismo que criminaliza cualquier actividad, ni con usar el medio ambiente como una excusa para imponer ningún fundamentalismo ideológico", ha dicho.



"Estamos con el sentido común, conscientes perfectamente de que nuestro país es especialmente vulnerable al cambio climático", ante lo que el presidente del PP se ha mostrado "convencido de que la inmensa mayoría de los españoles nos acompañan con propuestas razonadas y con propuestas razonables", ha apuntado.