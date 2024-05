Cs ve a Ribera "candidata fake": "si no se coloca como comisaria volverá al ministerio"

La número 3 de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Mariana Boadella, ha considerado "una tomadura de pelo" y "un fraude electoral" que el PSOE de Sánchez presente a una "candidata fake" a las elecciones europeas, como Teresa Ribera, que "no deja de ser ministra porque si no consigue colocarse como comisaria política se volverá al ministerio".

Ante esta situación, Mariana Boadella ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios en Mérida, que "España merece un equipo que defienda los intereses de nuestro país, no los intereses del PSOE ni del PP".

Boadella ha acusado a Pedro Sánchez de "ocultar" que Teresa Ribera, su candidata a la UE, no será parlamentaria, ya que "si no consigue ser elegida comisaria, dimitirá", por lo que ha reivindicado que "España no se merece un presidente que nos estafa constantemente, que miente, que oculta, que amaga".

Un presidente al que, según Boadella, "le gusta mucho ocultarle información a los españoles, como la imputación de su mujer, que lleva desde el 16 de abril como investigada, hecho que el presidente ya conocía cuando publicó su famosa carta a los españoles", ha apuntado.

La candidata de Cs ha subrayado que "entre los enchufes de Sánchez y los vaivenes de Feijóo, el único partido que de verdad se está ocupando de los problemas reales de la ciudadanía para tratar de resolverlos en el Parlamento Europeo es Ciudadanos", según explica Cs en una nota de prensa.

Cabe destacar que Mariana Boadella visita durante este miércoles Extremadura, donde tras Mérida, ha acudido a bodegas y comunidades de regantes de Almendralejo, donde según ha reafirmado "se trata de discutir menos y escuchar más", ha dicho.

"Somos todo oídos. Y seremos la voz de los españoles en Bruselas si así lo deciden en las urnas el 9 de junio", ha reafirmado la candidata de CS.

"PSOE Y PP LLEVAN AÑOS DANDO LA ESPALDA A EXTREMADURA"

Durante su intervención, la número 3 de la lista de Ciudadanos l Parlamento Europeo ha aludido a la agricultura, respecto de la que ha abogado por un proceso de modernización que "haga compatible la mejora de las condiciones de vida de los agricultores con los compromisos adquiridos por Europa en materia de medio ambiente".

En la misma línea ha defendido el impulso de la energía verde nuclear como opción "segura y sostenible" y ha reivindicado "infraestructuras dignas para Extremadura", invitando a los ciudadanos a reflexionar sobre "si les compensa seguir votando a quienes llevan años dando la espalda a los extremeños", ha sentenciado.