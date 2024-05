PP y Vox señalan que "no es el momento" de reconocer el Estado Palestino

Ep.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han coincidido este martes en señalar que en la actualidad "no es el momento" de reconocer el Estado Palestino, tal y como ha señalado este martes Pedro Sánchez a través de una declaración institucional, mientras que el PSOE y Unidas por Extremadura aplauden esta medida.

De esta forma se han pronunciado los portavoces de los grupos parlamentarios, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida sobre el reconocimiento del Estado Palestino aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

EL PP DICE QUE "NO ES EL MOMENTO NI LAS FORMAS"

En su intervención, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que Pedro Sánchez no ha pedido este martes "absolutamente nada nuevo", ya que según ha recordado, en 2014 el Congreso de los Diputados, "a través de una enmienda que apoyó y que firmó el Grupo Parlamentario Popular y se reconocía en el Congreso, se aprobó el reconocimiento del Estado palestino".

En cualquier caso, Sánchez Juliá ha apuntado que "no es el momento de hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez" este martes, ya que a su juicio, de esta forma el presidente del Gobierno "lo que no quiere hablar es de España, de que dentro de 48 horas va a aprobar la ley de amnistía", y tampoco "quiere hablar es de la corrupción de su partido y de su Gobierno".

Por eso considera el portavoz parlamentario del PP que "no es el momento ni las formas" de realizar este reconocimiento, ya que "es un momento tremendamente complicado, donde hay una guerra", cuando a su juicio, este tipo de declaraciones "lo que no tienen que servir es para fortalecer los posicionamientos de una organización terrorista, como es Hamás", ha señalado.

A juicio de Sánchez Juliá, Pedro Sánchez "lo tenía que haber hecho en el seno de la Unión Europea, porque ninguno de los países de nuestro entorno lo apoya", sino que este reconocimiento lo hace "únicamente con Noruega y con Irlanda", cuando según ha reiterado, "lo tenía que haber hecho en un reconocimiento en bloque de la organización como la Unión Europea, de la que somos Estado miembro".

Por eso, ha considerado el portavoz del PP que de esta forma, Pedro Sánchez "lo que ha querido en plena campaña de las elecciones europeas es un acto electoral con los micrófonos del Consejo de Ministros", ha concluido.

PSOE LO VE UNA "BUENÍSIMA NOTICIA"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha calificado de "buenísima noticia" que el Consejo de Ministros apruebe este martes el reconocimiento del Estado de Palestina, como también "han hecho otros países cercanos como Irlanda o como Noruega", ha recordado.

Álvarez ha considerado "mezquino decir que esta acción se lleva a cabo para tapar otras cuestiones", como ha aseverado el portavoz del PP, y ha insistido en que es "una buena noticia" ante la que "se pierde, como siempre, una oportunidad por parte de los partidos del arco parlamentario, de otros partidos, de reconocer el éxito de esa decisión".

La portavoz parlamentaria socialista ha señalado en en los últimos días se han visto "imágenes horrorosas" en el ataque en Rafah, tras lo que ha apuntado que el balance "es tan dramático como que ha habido 10.000 niños asesinados en este conflicto y 15.000 que son huérfanos", ha dicho.

"Yo creo que si eso no hace hace remover nuestra conciencia y tener ese pellizquito en el corazón para decir que ya está bien y que ya es hora de que el mundo internacional mire hacia la franja de Gaza", así como, según ha señalado Álvarez, que "reconconozca el estado de Palestina y que, por favor, consigamos poner fin a un conflicto que lo tenemos al lado de nuestra casa", ha concluido.

VOX VE UNA DECLARACIÓN "PERSONALISTA" DE SÁNCHEZ

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Vox Juan José García ha mostrado sus dudas sobre si es una declaración "del Gobierno de España o directamente de Pedro Sánchez", ya que a su juicio se trata de "una declaración muy personalista, no deja de ser una más de las decisiones que toma Pedro Sánchez de forma personal".

Para el diputado de Vox, "no es tampoco el momento más oportuno para declarar el Estado palestino, después de que ha habido 1.100 muertes por parte de asesinos y de terroristas que ejecutaron a población civil de forma bestial", algo que a su juicio no es "una forma oportuna de hacer una declaración de un Gobierno hacia otro".

UNIDAS POR EXTREMADURA DICE QUE "HAY QUE HACER MÁS"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que "reconocer al Estado palestino era algo de justicia" que llevaban "décadas exigiendo", tras lo que ha aseverado que "lo que ha sucedido estos últimos días en Rafah, con el bombardeo de las tiendas de campaña" a su juicio, "no deja atisbo de duda de que lo que estamos viviendo es un genocidio" que llevan "denunciando meses".

En ese sentido, Irene de Miguel ha apuntado que "el reconocimiento del Estado palestino no está parando el genocidio, no lo está parando", tras lo que ha reclamado que "cese esa masacre y esa limpieza étnica que está llevando a cabo el gobierno de Israel", lo cual a su juicio "se soluciona no vendiendo armas a Israel y cortando relaciones diplomáticas".

De Miguel ha instado a hacer con Israel "como lo ha hecho o como lo está haciendo con el gobierno de Milei en Argentina", ante lo que ha asegurado no entender la "doble vara de medir del señor Sánchez", ya que "ante las imágenes desoladoras, terribles, crueles que estamos viendo todos los días, yo creo que hay que hacer más, que hay que hacer mucho más", ha concluido la portavoz de Unidas por Extremadura.