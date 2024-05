Nevado afirma que luchará en Europa para que se permita la quema de rastrojos

La candidata extremeña del PP al Parlamento Europeo Elena Nevado ha asegurado que luchará en Europa para que se permita la quema de rastrojos en el campo.



En este sentido, la diputada 'popular' ha indicado que, tras la "exitosa manifestación" de este domingo en Madrid, el PP continuará frenando las políticas de Sánchez, que tiene "olvidados" a los extremeños a los que trata como "unos ciudadanos de segunda".



"En una semana en la que se aprobará la Ley de Amnistía, quien quiera hacer un dique de contención ante estas políticas de Sánchez, el día 9 de junio tiene una oportunidad en la cita electoral para elegir una política honesta y de verdad como la del Partido Popular", ha remarcado.



En esta línea, Nevado ha lamentado que se esté ante un Gobierno que "da la espalda continuamente" a los agricultores, en esta ocasión con la Ley Nacional de Residuos, que impulsa la candidata socialista y que no permite la quema de rastrojos para proteger al campo.



Ante ello, ha anunciado que el PP va a presentar una modificación para apoyar las reivindicaciones de los agricultores, según ha informado el PP de Extremadura en una nota de prensa.



"La que fuera Consejera de Agricultura, la señora Bernal, fue quien negoció la PAC en Europa, se enorgullece de ello y esto va a hacer que los agricultores pierdan 400 millones de euros", ha criticado.



En Navalmoral de la Mata, Nevado ha participado este lunes en un encuentro con el sector tabaquero, que está "muy castigado" por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.



"Extremadura es la comunidad que tiene la extensión de cultivo más grande de tabaco de España, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no ha luchado por nuestros tabaqueros", ha lamentado.



Frente a ello, ha puesto como ejemplo que, mientras que el Gobierno de Italia ha peleado para conseguir una excepción ante esta norma europea en su país para permitir el uso del dicloropropeno, los tabaqueros extremeños han recibido un 'no' por parte del Ministerio de Agricultura español.



"Por el contrario, el Partido Popular va a luchar en Europa para que se permita el uso de estos productos fitosanitarios", ha asegurado Elena Nevado.



Además, en Trujillo, los candidatos extremeños del Partido Popular también han escuchado al sector del turismo para conocer sus necesidades y sus reivindicaciones, como por ejemplo los Fondos de Recuperación que venían a Extremadura y que el Gobierno de España "ha puesto en riesgo".



"Para revertir esta situación y mejorar la situación del sector del turismo, el Partido Popular va a tomar medidas en Europa como implementar las banderas verdes que beneficien al mundo rural y premiar a ese turismo de calidad por el que apuesta también el Gobierno de María Guardiola. Al igual que lo hacemos desde el PP de Extremadura por el enoturismo ya que existe una oportunidad magnífica para visitar nuestras bodegas y crecer en este sector", ha concluido.