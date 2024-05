Gobierno quiere extender a otras provincias modelo Juzgado Violencia sobre Mujer Cáceres

Ep.



La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, ha avanzado que el Gobierno de España quiere extender a otras provincias el modelo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, que amplió su competencia a los núcleos rurales para atender los casos sin necesidad de que la víctima se desplace a la sede judicial.



Así, el 1 de enero de 2023 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer con competencia exclusiva y excluyente de Cáceres amplió su competencia territorial a todos los partidos judiciales de la provincia, lo que tuvo un reflejo directo en el número de asuntos y su distribución entre los órganos judiciales de cada uno de los siete partidos que existen en esta provincia.



Este hecho, supuso que "las víctimas que residen en el mundo rural tengan la misma atención especializada que aquellas que viven en grandes núcleos urbanos, no habiendo víctimas de primera y de segunda" ha asegurado Tena, ya que esto supuso que las víctimas no tuvieran que desplazarse al órgano judicial para prestar su declaración porque se hace por los medios técnicos disponibles desde las sedes policiales más próximas a su domicilio.



Así, el pasado mes de noviembre, con motivo de la presidencia por parte de España de la Unión Europea, se celebraron en Madrid unas jornadas sobre mujer y justicia, en las que el Ministerio de Justicia explicó a sus homólogos de ámbito europeo la experiencia del juzgado comarcalizado de la provincia de Cáceres.



"Estuvieron grabando unos minutos para que gráficamente vieran cómo estaba y nosotros comparecimos personalmente para exponer y explicar a toda la Unión Europea y a los Ministerios de Justicia de la Unión Europea el modelo que se había implementado en Cáceres", ha explicado María Félix Tena este lunes en la presentación de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2023, en la que se recoge el primer año de funcionamiento de este juzgado.



Por ello, una de las necesidades que se plasma en esta memoria es la creación de otro juzgado similar en Mérida con ámbito comarcal, para complementar al que ya existe en Badajoz, y así poder extender la atención a todas las víctimas de la violencia de género de toda la provincia pacense, ya que con la creación de este órgano judicial, "aquellas víctimas que viven en el mundo rural tendrían la posibilidad de recibir una atención absolutamente especializada de un juzgado que solo y exclusivamente se dedica a ese tipo de procedimiento", ha incidido Tena.



Cabe recordar que, durante 2023 el número de denuncias y el de mujeres víctimas de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura aumentaron con respecto al año anterior en ambos casos un 30,7 por ciento. A lo largo del pasado año, se registraron 4.125 denuncias y hubo 4.099 mujeres víctimas de estos delitos, según los datos anuales publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.



Aparte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Mérida, otra de las necesidades que recoge la memoria de 2023 para la justicia extremeña es la creación de un Juzgado de lo Mercantil con carácter provincial en Cáceres. En cuanto a la plantilla se solicita la creación de una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia de Badajoz, otra plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia de Cáceres y una plaza de magistrado en la Sección Penal de la Audiencia provincial de Cáceres, así como 9 plazas de tramitador y 3 de auxilio judicial.



AÑO IMPORTANTE



En cuanto a 2023, la presidenta del TSJEx ha destacado que ha sido un año "importante" para la justicia extremeña por la ampliación de la competencia de este Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres y por la inauguración de la nueva sede judicial de Badajoz, un proyecto esperado desde hace tiempo.



El año pasado ha estado marcado también por las huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios de Justicia. "El 2023 ha sido un año de una profunda transformación en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Extremadura", ha incidido Tena, que ha recalcado que esa transformación ha sido posible porque "se han hecho realidad varias de las asignaturas pendientes en la justicia extremeña".



Así, la inauguración y puesta en funcionamiento de la nueva sede judicial de Badajoz ha permitido agrupar los órganos judiciales unipersonales diseminados por la ciudad, así como la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, con una organización más actual de la Administración de Justicia.



Este año 2023, además, ha sido también el primer año en que en el partido judicial de Cáceres se ha trabajado con las jurisdicciones divididas, con cinco Juzgados de Primera Instancia y tres de instrucción. Esta división ha permitido que los niveles de pendencia y la fluidez en la resolución de los asuntos se mantengan en unos límites muy similares a los del año 2022, siendo previsible que en el año 2024, afianzada ya la división de jurisdicciones, se reduzca esos límites de pendencia.



Durante el año 2023, los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Extremadura registraron un total de 122.887 asuntos, un 2,6% más que en 2022, y resolvieron 108.079 procedimientos, un 5,7 % menos que en el ejercicio anterior. También aumentó, en un 27,7 por ciento, el número de asuntos que quedaron pendientes de resolución a 31 de diciembre, en total 63.282.



La tasa de litigiosidad fue del 116,6, situándose la media nacional en 145,7 asuntos por cada mil habitantes. La dinámica de trabajo, en general, en toda la Comunidad Autónoma, recoge la Memoria Judicial, se ha mantenido "estable", si bien ha tenido una incidencia importante sobre el número de asuntos resueltos y el tiempo de respuesta las dos huelgas que ha sufrido la Administración de Justicia en el año 2023, y que ha supuesto que aumenten hasta ese 5,7% los asuntos pendientes de resolver.



En primer lugar, la de los letrados de la Administración de Justicia, y en segundo, la de los funcionarios de la Administración de Justicia. Por ello, a través de los Jueces de Adscripción Territorial se ha pretendido reforzar aquellos órganos que se encontraban en peor situación, o solicitando las comisiones de refuerzo sin relevación de funciones que se consideraron necesarias a fin de conseguir una justicia más ágil y eficaz sin desatender la atención al ciudadano.



JUSTICIA ACCESIBLE Y EDUCATIVA



Respecto al avance en accesibilidad, Tena ha explicado que en noviembre se presentaron en lectura fácil varias resoluciones protocolizadas que se encuentran ya disponibles en todas y cada una de las sedes judiciales de nuestra Comunidad Autónoma y en la página web del CGPJ. Además, se ha empezado a colaborar con la ONCE para poder disponer de esos documentos en braille y lo que es más importante que dispongan de un código QR para mayor accesibilidad.



El programa 'Educar en Justicia', que se ha desarrollado a lo largo de 2023/2024, ha contado con la participación de 1.600 alumnos de 46 centros escolares de toda la Comunidad Autónoma. Este curso ha continuado con su consolidación y está ya integrado en la programación de actividades anuales de los institutos de la región a través de la Consejería de Educación.



Y es que una quincena de jueces y magistrados se han implicado en este programa acudiendo a los centros escolares para explicar la labor judicial, y también guiando la celebración de juicios simulados por los alumnos que les permite ver con otros ojos la labor jurisdiccional, así como la asistencia a juicios reales.



Además, en 2023 se ha seguido avanzando en una conexión más global con la sociedad extremeña participando en diversos actos institucionales y sociales en toda la geografía de Extremadura.