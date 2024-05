El PSOE pide a la Junta que aclare una "falta de material vital" en residencias de mayores

Ep.

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Juan Ramón Ferreira, ha pedido a la Junta de Extremadura que aclare una supuesta "falta de material vital" --en concreto tiras para el control diabético-- en residencias públicas de mayores en la región, mientras que la diputada del PP Pilar Gómez de Tejada ha afirmado que ni su grupo ni la Consejería de Salud tienen constancia de esto.

Según ha dicho Ferreira, este pasado fin de semana ha recibido el PSOE "denuncias" de "forma privada" por "falta de material vital en las residencias públicas de mayores", ante lo cual ha mostrado una "profunda preocupación" y ha pedido al Ejecutivo extremeño que aclare si lo ocurrido "es una negligencia puntual que se ha producido en un par de residencias" o supone una evidencia de "recortes".

De este modo, en rueda de prensa este lunes en Mérida para valorar los datos de paro en abril, Ferreira ha anunciado que el Grupo Socialista planteará iniciativas en la Asamblea para que el Gobierno regional "dé las explicaciones oportunas" y "si en esto consiste el nuevo modelo que quiere poner la derecha en la región: rebajas de impuestos para las grandes fortunas dejando de percibir 70 millones de euros en ingresos y recortes en las residencias públicas poniendo en riesgo la salud de los mayores".

"Queremos saber si estamos ante una negligencia del Gobierno de María Guardiola o es simplemente la constatación de un cambio de modelo a la madrileña: privilegios para unos pocos y recortes para la mayoría social de la región", ha indicado el socialista, quien ha reprochado al Ejecutivo extremeño que le "sobra dinero para quitar impuestos a los que más tienen pero no hay recursos para elementos fundamentales y vitales que salvaguardan la salud pública y de los mayores en las residencias públicas".

DENUNCIA

En concreto, Ferreira ha indicado a preguntas de los medios que a su partido le ha llegado "denuncia" de "falta de material vital" en una residencia de Casar de Cáceres, aunque tras comprobarlo, "parece que esa falta de material la está habiendo en más residencias".

Según ha dicho, dicha falta de material es "muy grave" porque se refiere a las "tiras de control de azúcar". "Eso en una residencia de mayores es muy importante. Es un material necesario en el día a día de una residencia", ha espetado.

"Nuestras residencias públicas no pueden tener ausencia de materiales mientras el Gobierno de María Guardiola decide rebajar los impuestos a las grandes rentas de la región... es absolutamente incompatible", ha defendido.

"Por eso queremos que lo aclaren: si es una negligencia puntual que se ha producido en un paro de residencias, o estamos hablando de que hay una bajada clara de los recursos porque no tienen recursos suficientes", ha dicho.

"Venimos diciendo hace mucho tiempo que la fórmula de la Coca-cola en política no existe: si se bajan impuestos a las grandes fortunas no hay ingresos suficientes para mantener los servicios públicos como se tiene que mantener y como se venía manteniendo (con el PSOE)", ha dicho.

"Por eso queremos que nos aclaren si es una negligencia puntual o estamos viendo ya recortes en la Dependencia de la región, como ya hemos estado viendo recortes en la Educación o en la Sanidad desde que están gobernando (PP y Vox)", ha incidido.

SIN CONSTANCIA PARA EL PP

Por su parte, Pilar Gómez de Tejada (PP) ha afirmado que ni su grupo ni la Consejería de Salud tienen "constancia" de las "quejas" que señala el PSOE sobre una supuesta falta de material en residencias públicas de mayores en la comunidad.

"A la consejería hasta el momento que lo ha dicho el señor Ferreira no le constaba ninguna queja ni ninguna cosa... con lo cual no tenemos ni idea, la verdad", ha espetado la diputada del PP, que en todo caso ha considerado que si, tal y como ha señalado el PSOE, todo ha surgido a raíz de una "denuncia a nivel particular", ésta debería haberse planteado ante la Consejería de Salud.

"Al principio el señor Ferreira parece que ha querido hacer como que esto es un desastre y en todas las residencias falta de todo... y al final ha reconocido que es en Casar de Cáceres y que la denuncia es a nivel particular", ha sentenciado Gómez de Tejada, quien ha añadido también que "si llaman al señor Ferreira o al Grupo Socialista, lo suyo es que llamen a la consejería y se vean las medidas".

"Esto puede ser también otra cosa que no tenga importancia o que haya sido una cosa puntual, se subsane y ya está... Pero yo creo que donde hay que llamar es a la consejería, no al Grupo Parlamentario Socialista", ha incidido la 'popular'.