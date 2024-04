El sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes reparte 80.000 euros en Olivenza y Talaván

El sorteo del Cuponazo de la ONCE del pasado viernes, 26 de abril, ha repartido 80.000 euros en la comunidad autónoma de Extremadura con la venta en las localidades de Olivenza (Badajoz) y Talaván (Cáceres) de dos cupones del número 11837, premiados con 40.000 euros cada uno.



Francisco Miguel Palacios Vida ha sido el vendedor encargado de dar este premio a uno de sus clientes en la localidad de Talaván (Cáceres) donde ejerce la venta de productos ONCE.



Mientras, en Olivenza (Badajoz), ha sido la vendedora Sonia González López quien ha vendido el otro cupón premiado con 40.000 euros, según informa en una nota de prensa la ONCE.