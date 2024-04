Guardiola dice que ella está "aquí para hablar de política y no de amor"

Ep.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este viernes que ella está "aquí para hablar de política y no de amor" y ha tildado de "pantomima que está haciendo mucho daño a este país" la forma en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancelaba su agenda hasta el próximo lunes para reflexionar sobre si debía seguir al frente del Ejecutivo.

"Yo estoy aquí para hablar de política y no de amor. No sé muy bien a quién va dirigida esa carta. No sé si está dirigida a sus votantes, a la oposición o a los corintios, no tengo ni idea. Lo único que sé es que, a quien está dañando, es a los ciudadanos y a nuestro país", ha expresado Guardiola en declaraciones a los medios en el Foro de ABC, en Madrid.

De esta forma, la presidenta extremeña 'popular' ha expresado que "hay muchas cosas que hacer" mientras el líder socialista reflexiona, por lo que le parece "frívolo estar pendientes de cómo se siente un presidente".

Aún así, Guardiola ha reconocido que "es duro recibir ataques", pero mantiene que "hay que ser más serios con esto del servicio público".

"Yo entiendo que en algún momento dado siempre es muy duro recibir ataques. Cualquiera se puede meter en mi Twitter --ahora X--, todos los días recibo insultos. Yo también estoy casada, yo también tengo hijos, tengo madre, tengo hermanos. Pero esto no va de mí, no va de él, no va de nosotros, va de la gente", ha apostillado Guardiola.

Así, Guardiola ha expresado que "hay que humanizar la política", pero ha insistido en que la clase política está "para servir al ciudadano", que es, según Guardiola, en lo que debería estar pensando Sánchez "exclusivamente".