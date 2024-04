Aprobada por unanimidad una iniciativa de Vox para conversión de N-432 en la autovía A-81

Ep

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta de pronunciamiento defendida por Vox en la que se pedía la conversión de la carretera nacional 432 en la autovía A-81.

Además, pide construir dicha autovía por fases, dando prioridad al tramo Badajoz-Zafra, y unir la autovía A-81 con la autovía A-66, permitiendo conectar Badajoz con el sur de España.

En la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha indicado que, para ir a Badajoz desde el sur de España, el camino más directo es por la Autovía Vía de la Plata (A-66), hasta llegar a Zafra, donde hay que entrar por una carretera nacional (N-432 Granada-Badajoz).

Dicha carretera tiene un carril para cada sentido, hasta llegar a Badajoz, lo que conlleva un "considerable retraso", ya que, al encontrarse vehículos lentos o pesados, se produce un tráfico muy denso, que imposibilita el adelantamiento, o en algunos casos llegando a provocar accidentes, muchos de ellos mortales.

Con el Mundial 2030 de España-Portugal-Marruecos, está previsto que se produzcan muchos desplazamientos por carretera hacia Portugal, además, de los que diariamente necesitan hacer muchos extremeños para llegar a Badajoz, ya sea por trabajo o por motivos médicos, por lo que el diputado de Vox ha insistido en que la importancia de la construcción de esta autovía se "vuelve crucial".

De igual modo, dicho partido ha criticado que se va a construir una variante (Sacyr 23,3 millones de euros), "a modo de parche", para no tener que entrar por Zafra, para evitar el gran tránsito de vehículos por dicha ciudad, aunque es un desvío que "no soluciona el problema de seguridad vial que existe actualmente".

Recientemente, como ha recordado, se ha proyectado una autovía nueva desde Granada (A-81), Granada-Córdoba-Badajoz, pero llega hasta Espiel (Córdoba), y vuelve a entrar por la N-432 o por la variante nueva, pero ha considerado que se necesita que la autovía A-81 llegue hasta Badajoz con "cuatro carriles, dos por cada vía, para mayor seguridad de los conductores".

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PP José Manuel García Ballestero ha asegurado que su partido no puede votar que no a la iniciativa de Vox porque continuamente se paralizan o retrasan la llegada de infraestructuras en la región.

En este sentido, el 'popular' se ha preguntado por cuántas oportunidades y cuánto tiempo ha pedido esta tierra, además de cuánta competitividad han perdido las empresas de la región por falta de conexiones.

Por ello, ha insistido en que la posición del PP y del gobierno de la Junta de Extremadura es convertir la carretera en autovía "de principio a fin" y en sus 222 kilómetros de extensión.

En el turno del PSOE, el diputado Juan Ramón Ferreira ha asegurado que su formación votará a favor de la propuesta de Vox porque, entre otras cosas, pide "exactamente" lo que está haciendo el Gobierno desde que está presidido por Pedro Sánchez, ya que cuando llegó en 2018, el PP tenía la A-81 "durmiendo en el sueño de los justos".

En este sentido, ha considerado que llama la atención que el "tándem PP-Vox" quiera convertir la Asamblea en una "sucursal" o "franquicia" del Congreso de los Diputados, ya que ninguna de las dos formaciones ha presentado iniciativa alguna en este sentido, ha dicho.

Por ello, ha considerado que "no es de recibo" que PP ni Vox pidan en la Asamblea de Extremadura lo que no piden en el Congreso, al tiempo que ha acusado a ambos partidos de tener "mucha agudeza" para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha criticado que esta obra está planificada desde hace mucho tiempo pero que los distintos gobiernos han ignorado "sistemáticamente".

De este modo, ha insistido en que la región necesita una autovía que le conecte con Córdoba y ha afeado que se han priorizado, en materia de infraestructuras, a provincias con mayor nivel de población en detrimento de otras.

En este sentido, Macías ha considerado que la prioridad debería ser el ferrocarril electrificado y en malla, que conecte a las cabeceras de comarca, al tiempo que ha abogado por tener un enfoque más global de las conexiones.