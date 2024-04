PP urge "concordia" y PSOE espera que avancen recursos contra derogación leyes de Memoria

Ep.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha apelado a la "concordia" y el PSOE ha confiado en que lleguen "a buen término" los recursos al Tribunal Constitucional contra las normas de las comunidades autónomas que pretendan derogar las leyes de Memoria Democrática.

Por su parte, Vox ha defendido que las leyes que se han presentado en algunas comunidades o se presentarán en otras buscan la "exhumación de todas las víctimas" y "no solamente de un bando", mientras que Unidas por Extremadura ha reconocido que recurrir al Constitucional es "lo que corresponde" cuando hay un desarrollo normativo a nivel autonómico que "contradice" una ley orgánica.

Los grupos han realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, por el anuncio del Gobierno de España de que elevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas que derogan la regulación de la Memoria Democrática y que se han impulsado en algunas comunidades autónomas.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En este sentido, la diputada del PP Isabel María García López ha insistido en que la Junta de Extremadura busca siempre la "concordia" y el "respeto a la memoria de todos los extremeños y de todos los españoles, en igualdad de condiciones para todas las víctimas".

Así, ha recalcado que lo que se quiere son "normas de consenso" que "no dividan en bandos" a los ciudadanos, que "no propicien la ruptura de un pacto constitucional, ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial o que se encuentre sesgada en algún momento".

Por ello, la diputada autonómica 'popular' ha insistido en que la idea en Extremadura es continuar con la actual ley hasta que se tenga una nueva. "No derogar nada sin tener nada. Estamos siguiendo adelante con la ley y cumpliendo con ella, demostrado con hechos, y así lo explicó ya la consejera en la propia Asamblea", ha aseverado.

Por su parte, el diputado del PSOE Juan Ramón Ferreira ha confiado en que lleguen "a buen término" los recursos al Constitucional, ya que lo que pretende el Gobierno de España es defender la dignidad de los familiares de las víctimas de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.

Así, ha pedido a la Junta de Extremadura que espere al recurso al Constitucional, ya que "a ver si, además de seguir a pies juntillas lo que le dice la ultraderecha, van a hacer el ridículo más espantoso". "Que esperen al menos a ese recurso al Tribunal Constitucional antes de que la ultraderecha le siga dictando el camino que tiene que llevar María Guardiola en el gobierno de la Junta de Extremadura", ha destacado Ferreira.

De igual modo, el diputado socialista ha considerado que el PP debería pensar los motivos que le llevan a coger esa "deriva tan preocupante hacia la ultraderecha" y ha incidido en que se encontrarán con un "dique de contención" del Gobierno de España y el PSOE en la región, quienes no van a permitir que se "siga dictando las normas que tienen que ser en Extremadura".

Por su parte, el diputado de Vox Juan José García ha defendido que las denominadas 'leyes de concordia' que se han presentado en algunas comunidades o se presentarán en otras buscan la "exhumación de todas las víctimas" y "no solamente de un bando".

"No se va a eliminar la exhumación de las víctimas, ni mucho menos, simplemente el dinero que se ha empleado en propaganda ideológica se va a emplear en, precisamente eso, en exhumación de todas las víctimas de ese periódico histórico", ha asegurado.

Por ello, y en su opinión, no se puede pretender "reescribir la historia", ya que "la historia es la que es y está a disposición de los historiadores y no de los partidos políticos ni de un gobierno coyuntural". Además, ha apuntado que "haría bien" el Gobierno de España en preocuparse más por la Ley de Amnistía y ha pedido que se deje a las comunidades autónomas hacer su función de legislar.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha reconocido que recurrir al Constitucional es "lo que corresponde" cuando hay un desarrollo normativo a nivel autonómico que "contradice" una ley orgánica.

"Está claro que al Gobierno no le ha quedado más remedio que reclamar al Constitucional que las leyes autonómicas se ajusten a la legalidad", ha aseverado Macías, quien ha añadido que después hay una cuestión política consistente en que, tras tanto tiempo, partidos como el PP y Vox no han "asimilado" que las familias tienen "todo el derecho del mundo" a recoger los cadáveres de sus familiares y a enterrarlos con "plena dignidad".

Así, ha indicado que PP y Vox pueden tener un relato diferente al de su formación respecto a la Guerra Civil pero ha considerado que, pasado tanto tiempo, se deberían aceptar una serie de "cuestiones mínimas" por "humanidad", además de considerar "vergonzoso" que dichos partidos estén hablando, como en el caso de Extremadura, de "leyes de concordia" en lugar de "memoria histórica o de reparación a las víctimas de la dictadura".

De este modo, Macías ha abogado por cerrar esta etapa de la historia española "con sentido común", con "dignidad a las víctimas" y con la enseñanza de que "no se tiene que volver a repetir" aunque ha dicho que "que no haya repetición no puede depender del olvido, tiene que depender de que se haga memoria, de que se escriba la historia y de que se reconozcan a las víctimas como debe ser, como corresponde".