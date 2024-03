SES ofrecerá a los MIR contratos de hasta tres años e incentivos económicos y en formación

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) ofrecerá a los MIR que terminen su periodo de formación durante este año contratos de hasta tres años e incentivos económicos y en formación para que se queden a trabajar en la región.



Asimismo, para el resto de profesionales sanitarios que han terminado en años anteriores y los que han salido de Extremadura y quieran regresar, igualmente les ofrecerá contratos "estables" de hasta tres años de formación, unido a una incentivación económica cuya cuantía está negociando ahora el SES con los sindicatos.



De igual manera, en materia de formación potenciará su participación en ensayos clínicos, que tengan acceso a másteres y postgrados, con el objetivo de "captar" y "fidelizar" talento para el SES.



Así se contempla en el borrador de la norma con directrices para el plan de fidelización y retención del talento de profesionales especialistas sanitarios en el que está trabajando el SES, y que ha sido abordado con los sindicatos --entre otros puntos del orden del día-- en la Mesa Sectorial de Sanidad que se celebra este viernes en Mérida.



De ello ha informado en declaraciones a los medios en un receso de la reunión el director gerente del SES, Jesús Vilés, quien ha señalado que a los sindicatos "por regla general" dichas medidas les están pareciendo "bien", en tanto que recogen demandas que aquéllos han estado realizando durante "mucho tiempo".



En concreto, según la propuesta, a todos los profesionales (MIR) que terminen su periodo de formación durante este año se les ofrecerá en primer lugar todas las plazas vacantes y contratos de interinidades que existan para buscar que tengan una "estabilidad en el tiempo" con contratos de larga duración.



Aparte, para las plazas de difícil cobertura que tradicionalmente no se están cubriendo el SES lanzará varios programas para conseguir la retención del talento y la fidelización de los profesionales.



Así, y ante las "dificultades" que se dan para la contratación, el SES ofrecerá a todos los MIR que terminen este año su periodo de formación programas "largos" de hasta tres años de duración, a lo que se unirá una "incentivación económica" y otra serie de incentivos como por ejemplo en formación.



De este modo, para potenciar la formación y la retención, se intentará potenciar la formación de post-grado para que esos MIR que terminan este año su periodo de formación se queden trabajando en la región; y se intentará que puedan realizar su actividad en distintas áreas para así "no perder habilidades y vincular tanto unos puestos de trabajo como otros en distintos hospitales".



REGRESO DE PROFESIONALES



Además, para que los profesionales que han terminado su formación en años anteriores se queden trabajando en la región y los que han salido de Extremadura y quieren regresar, igualmente se les ofrecerán contratos "estables" durante hasta tres años de duración.



Todo ello también unido a una incentivación económica cuya cuantía el SES está intentando negociar ahora con los sindicatos.



Igualmente, en materia de formación se potenciará que participen en ensayos clínicos, que tengan acceso a másteres y a post-grados, con el objetivo de captar y fidelizar talento para el SES y que los profesionales MIR que terminan este año su formación y los que terminan en años anteriores o proceden de otras provincias.



CAPTAR EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE PROFESIONALES



Con estas medidas, según ha dicho, esperan captar "el mayor número posible" de profesionales MIR que terminan su formación, así como fidelizar otras plazas de matronas o psicólogos, por ejemplo.



"Evidentemente las plazas de difícil cobertura que se marcan como tal y las que tradicionalmente está suponiendo una dificultad para contratarla queremos que se cubran", ha espetado.



"¿Queremos fidelizar a todos los residentes que terminan? Sí. ¿Queremos fidelizar a todos los que vienen de fuera que quieran volver a Extremadura? Sí... ¿Cuántos? Cuantos más mejor porque las necesidades son muchas", ha espetado Vilés.



SEGUROS



Por otra parte, preguntado por los medios sobre una sentencia que condena al SES por no facilitar mascarilla a una enfermera que terminó contagiada de Covid, el director gerente del SES ha recordado que desde 2017 la Administración sanitaria carece de seguro de responsabilidad patrimonial.



"Ahora se ha llevado para poder renovar porque cumplía el (seguro) de responsabilidad civil, y el de responsabilidad patrimonial estamos trabajando de una manera más o menos ágil para intentar valorar si podemos contratarlo con la mayor brevedad posible", ha dicho.



"Nosotros tenemos seguro de responsabilidad civil, tenemos seguro de responsabilidad penal y ahora estamos trabajando en un seguro de responsabilidad patrimonial que hasta la fecha se está haciendo cargo directamente el SES de ello", ha dicho.