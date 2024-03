Extremadura es la CCAA con el índice más alto de población religiosa, según un estudio

Ep.

El 68,3 por ciento de la población extremeña se considera religiosa, el índice más alto entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Ceuta y Melilla, que superan el 70 por ciento, según el estudio 'Laïcitat en Xifres 2024' elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia que se ha presentado este miércoles.

El estudio refleja que el 56,9% de la población española se considera religiosa, principalmente de confesión católica, así como que el 41,5% afirma no tener creencias religiosas, siendo agnósticos, indiferentes o ateos, el dato "más alto de la serie histórica", con un incremento de 17 puntos desde 2017.

El 51,3% de la población de Catalunya manifiesta que no es religiosa y "por primera vez" las personas no creyentes son mayoría. El País Vasco también registra por primera vez más personas no creyentes que creyentes, con un 51% de la población que manifiesta no ser religiosa.

En relación con el género, las mujeres son porcentualmente más religiosas que los hombres así como más practicantes: un 61,9% de mujeres en España son religiosas frente al 51,7% de hombres, y esta "brecha" se materializa más en edades más elevadas.

MAYORÍA DE NO CREYENTES ENTRE JÓVENES

El 60% de las personas entre 18 y 34 años se declaran no religiosas y "por primera vez" más del 50% de las personas de entre 35 y 44 años no son creyentes, lo que sugiere la posibilidad de que se produzcan cambios en los próximos años.

Además, ha disminuido el número global de personas practicantes, aunque desde 2020 han aumentado un 2,5% los practicantes sobre el total de la población religiosa.

La asignación tributaria de la Iglesia católica ha disminuido un 1,1% en comparación con el año anterior y se sitúa en 273,8 millones de euros, y el informe señala que, según el Ministerio de Hacienda, "solo uno de cada diez contribuyentes" marca la casilla de financiación de la Iglesia.

EDUCACIÓN Y NACIMIENTOS

En el terreno de la educación, un total de 3,11 millones de alumnos en España cursan religión, una cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años, y actualmente "dos de cada diez" alumnos están matriculados en centros educativos confesionales, concretamente 1,5 millones de alumnos en el curso 2021-2022.

De los 2.548 centros católicos, el 94,6% son concertados; el 40% de alumnos de Primaria y el 44,7% de ESO optan por actividades alternativas a religión; el 63,9% de alumnos de Bachillerato no estudian religión; y los docentes de religión han disminuido hasta los 35.799 en el curso 2021-2022 (en el 2019-2020 eran 40.118).

Por último, se registra por primera vez también más nacimientos fuera del matrimonio (un 50,1%): 8 de cada 10 matrimonios son civiles y Catalunya "lidera" esta tendencia, con el 90,1% de los matrimonios celebrados civilmente, seguida del País Vasco y las Baleares.