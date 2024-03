Una marcha en coche de empleados de Ambuvital recorre Mérida pidiendo un "pacto político"

Ep.



Una marcha de trabajadores de Ambuvital en Extremadura en algo más de medio centenar de vehículos recorren este miércoles las calles de Mérida para solicitar un "pacto político" en la región que mejore las condiciones del sector y acabe con su "precariedad" actual.



En concreto, los participantes reclaman al arco político extremeño la articulación "de una vez por todas" de un pacto regional de todas las fuerzas políticas que permita que los partidos se pongan de "acuerdo" para reestructurar los servicios y fijar las bases de un sistema de transporte sanitario terrestre en Extremadura que pueda durar "años".



"No sirve al colectivo un discurso sobre una tribuna aireando una nómina -como se hizo desde el Partido Popular en la pasada legislatura- y declaraciones en comisiones parlamentarias de los parlamentarios del PSOE amparándose en su posición de oposición para trasladar el problema que dejaron al actual Gobierno regional. Pónganse de acuerdo", señalan los trabajadores en un comunicado leído por José Miguel Rubio (CSIF) al inicio de la caravana de vehículos en el Recinto Ferial de Mérida.



La caravana ha recorrido la avenida Fernández López en dirección hacia el Paseo de Roma, para pasar por delante de la Consejería de Hacienda, y posteriormente dirigirse por el Puente Lusitania hasta las puertas del SES, hasta llegar finalmente a la sede de Ambuvital en Mérida (en el Polígono Cepansa).



Cabe destacar que la marcha, escoltada por agentes de la Policía, ha provocado circulación lenta y atascos en las zonas por donde ha discurrido, motivo por el cual los participantes han pedido "sinceras disculpas" a los ciudadanos.



Los trabajadores reclaman, además, a la patronal extremeña y Ambuvital la firma de un convenio "digno, sin condiciones, sin recortes de salarios en forma de rebaja del precio de las horas extras", y con una aplicación "inmediata".



De igual manera, a la Junta de Extremadura demandan que no saque un pliego de condiciones como está anunciando "en base al convenio colectivo que está en vigor", en tanto que ello provocaría "un absoluto enquistamiento" del "problema" que sufren los trabajadores en sus condiciones laborales en la actualidad.



Asimismo, a los usuarios del sistema les piden "paciencia y comprensión" con los trabajadores de las ambulancias que "siempre les atienden con una sonrisa" a pesar de la situación de "precariedad" que sufren.

DEFENSA DE CSIF

De su lado, el miembro de CSIF Extremadura Máximo Blanco, ha explicado que de cara al convenio la patronal ha realizado una propuesta "muy aceptable" que fija "mejoras económicas y derechos sociales importantes", pero también plantea "líneas rojas muy importantes" como que "hasta que el pliego se lleve a cabo por la Administración hay que bajar el precio de las horas extras".

"El convenio no se firma por las líneas rojas que nos pone la patronal, no por otra cosa... No podemos bajarle los sueldos a los trabajadores, porque lo que pretende es que le rebajemos los sueldos en las horas extras", ha espetado.

En este sentido, ha considerado que la "solución" a la situación la tienen que buscar "todos los políticos", dejando de lanzarse el tema "como un arma electoral".

A su vez, la miembro de CSIF Extremadura María José González ha recordado que los trabajadores de ambulancias llevan desde 2017 con los salarios "congelados", ha pedido a la Junta que más allá de la "intencionalidad", avance con "realidades" en el convenio, porque "los trabajadores no llevan a fin de mes, cobran el SMI".

Además, ha criticado que la patronal pone una serie de "líneas rojas" para negociar el convenio con las que, según ha dicho, el sector se vería obligado a "seguir como está a día de hoy".

También, el presidente del Comité de Ambuvital en Badajoz, Pedro Serrano, ha alertado de los sueldos "totalmente desfasados" que tienen actualmente los trabajadores del sector, así como de que el convenio "desfasado" tampoco se llega a cumplir.

Asimismo, ha reconocido que hay "bastante gente" que está dejando de trabajar en el transporte en ambulancias porque "ya no es atractivo salarialmente".