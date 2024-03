PP afirma que Junta cumplirá "legalidad" con migrantes y PSOE pregunta por "órdago" de VOX

Ep

El Grupo Parlamentario Popular ha asegurado que la Junta de Extremadura cumplirá la "legalidad" y sus "obligaciones" con los migrantes y el Grupo Parlamentario Socialista ha preguntado a la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, por su opinión respecto al "nuevo órdago" lanzado por el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha reiterado que su posición al respecto es "clara" y se ha mostrado a favor de la inmigración legal pero ha condenando la que sea ilegal, mientras que Unidas por Extremadura ha acusado a Vox de ser una formación con "muy poca humanidad".

Los grupos parlamentarios en la Asamblea han realizado estas declaraciones en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces y preguntados por las afirmaciones de Fúster en las que avisó a los 'populares' de que Vox no permitirá que las comunidades donde gobiernan junto a ellos, como es el caso de Extremadura, reciban más inmigrantes "ilegales".

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que la posición de la Junta al respecto es "conocida" y que el Ejecutivo extremeño cumplirá la "legalidad" y sus "obligaciones" con los migrantes que lleguen derivados a la región.

"La posición de la Junta de Extremadura es cumplir la legalidad, es cumplir los acuerdos que se dan en conferencia sectorial y, además, reivindicar lo que se lleva reivindicando desde la Junta de Extremadura y es que exista una coordinación y una información fluida entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas", ha asegurado.

De igual forma, Sánchez Juliá ha recalcado que la comunidad no puede más que "prestar ayuda a quien lo necesita". "Cumplir las obligaciones que tiene la Junta de Extremadura y, por lo tanto, estar donde siempre hemos estado", ha dicho.

Así, ha recordado que, cuando han llegado los migrantes al Centro de Acogida de Protección Internacional en Mérida, la Junta de Extremadura "ha cumplido con sus obligaciones y competencias", al igual que cuando han sido alojados en otros puntos de Extremadura.

"Vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Cumplir la ley, cumplir con nuestras obligaciones, cumplir con los acuerdos de la conferencia sectorial y seguir exigiendo coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas", ha insistido.

En el turno del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Soraya Vega, ante las declaraciones del nuevo portavoz de Vox, José Antonio Fúster, se ha dirigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, para conocer qué piensa al respecto.

"¿Qué tiene que decir la señora Guardiola ante esto? Ella, que anunció desde esta misma sala que no iba a gobernar con quienes deshumanizan a las personas inmigrantes, ¿qué va a hacer en este nuevo órdago que le pone encima de la mesa su coalición, sus socios de gobierno?", ha dicho.

En este sentido, Vega ha tachado estas declaraciones de Vox de "otro ataque más" a la cooperación, a la solidaridad internacional y a los derechos humanos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha recalcado que la posición de su partido es "clara" sobre la inmigración. "Inmigración ilegal, no, legal, sí", ha espetado.

De igual forma, ha indicado que las conversaciones "a nivel interno" que mantienen PP y Vox en el gobierno de la Junta de Extremadura son "privadas" pero ha asegurado que su partido siempre pone todos sus posicionamientos "encima de encima de la mesa" y no hay "ningún tema" que no se toque, aunque "evidentemente es un gobierno de coalición", ha reconocido.

Así, ha insistido en que Vox no va a "comulgar con la inmigración ilegal" sea parte del gobierno o no y ha añadido que, si otros partidos "quieren chapotear en la ilegalidad", "fomentar la ilegalidad" o "amparar la ilegalidad", eso es "su problema".

"Desde luego a Vox no nos van a encontrar ahí ni en el tema de la inmigración ilegal ni en cualquier otro. Para nosotros, somos muy claros, los españoles, primero, y para nosotros los recursos que tiene nuestra nación tienen que estar enfocados a las necesidades que tienen nuestros compatriotas, los españoles", ha asegurado.

Asimismo, Fernández Calle ha invitado a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, a que viaje por ejemplo al barrio de Molenbeek, en Bruselas, a Saint-Denis, en París, o al Cinturón Industrial de Barcelona para darse un "baño de multiculturalidad". "Seguro que sale muy, muy contenta", ha dicho.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que Vox muestra siempre "muy poca humanidad" y es una formación que "no construye una sociedad mejor".

Asimismo ha considerado que Vox "no es para nada sensible con la situación", ya que porque se oponga a la llegada de migrantes no quiere decir que esas personas no vayan a venir, además de considerar que Extremadura es "una tierra de acogida".

"Necesitamos personas en nuestros pueblos, necesitamos personas en nuestros campos, en nuestros talleres, en nuestras fábricas, ya solo por una cuestión utilitarista, que no quiere decir que la migración tenga que tener este objetivo, ni muchísimo menos, pero aunque solo sea por eso, por sentido común, creo que tenemos que acoger de la mejor manera y proveerles de vidas dignas", ha asegurado.

En este sentido, De Miguel ha incidido en que los ciudadanos, independientemente de donde nazcan, tienen derecho a poder moverse por el mundo y levantar fronteras solo hace "sociedades más mezquinas" frente a las sociedades multiculturales que son "mucho mejor", "mucho más ricas" y con "muchos más valores".

Por ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha recomendado al portavoz de Vox que "viaje un poco, que empatice un poco más y que lea un poco mejor la Biblia", añadiendo que "yo sé que la lee mucho, pero la debe leer al revés".