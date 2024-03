La Junta no declarará "zonas tensionadas" en vivienda en Extremadura

Ep.



La Junta de Extremadura no va a declarar "zonas tensionadas" en materia de vivienda en la región, según ha adelantado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo.



Adoptará esta decisión tras recordar que las competencias en materia de Vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y que, por tanto, es "del todo intervencionistas" la medida aprobada por el Gobierno central para declarar "zonas tensionadas" y fijar también un precio de referencia al alquiler.



"En Extremadura no hay zonas que se puedan tensionadas y por tanto no se van a declarar zonas tensionadas en Extremadura", ha espetado Martín Castizo este lunes en rueda de prensa en Mérida a preguntas de los medios sobre la publicación en el BOE el pasado viernes del Índice de precios de la nueva Ley del Alquiler de Vivienda.



"Tampoco tiene la obligación Extremadura de recoger, de tener en cuenta esos precios de referencia... Son orientativos", ha añadido el consejero, quien ha insistido en que el modelo del actual Ejecutivo regional "no es" el del Gobierno nacional.



"Ése no es nuestro modelo de vivienda. Aquí en Extremadura hay ahora otro gobierno, esa es una cuestión que el Gobierno de España lo ha planteado y con el que no estamos para nada de acuerdo", ha concluido.