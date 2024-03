Junta pide al Gobierno no paralizar proyectos en la región tras anuncio de prórroga de PGE

Ep.



El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha pedido al Gobierno de España que no se paralicen los proyectos que están en marcha en la región con motivo de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha instado a que se modifique el crédito en las obras ya comprometidas para que no sufran retrasos.



"Ante el anuncio que se hizo ayer tarde por parte del Gobierno de que no tiene intenciones de elaborar el presupuesto de este ejercicio de 2024, entiendo que los compromisos presupuestarios que hay en marcha no se van a paralizar, y aquellos que se esperaban pues puedan ser objeto de modificación de crédito, al objeto de que esas obras que están comprometidas no se vean paralizadas en demasía, eso es lo que le pediría al Gobierno de España", ha recalcado Martín.



Cabe recordar que el Gobierno ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña y se centrará en las cuentas públicas para el año 2025.



Martín Castizo ha recordado que uno de esos proyectos financiados por el Gobierno central es la autovía de Cáceres a Badajoz (A-58) para la que se pidió al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su visita a la región a principios de marzo, que agilizara la licitación de los ocho tramos en los que se constituye esa futura autovía que unirá las dos capitales de provincia extremeñas.



"La verdad sea dicha es que a licitación por tramo pues nos veríamos en que esa autovía no está finalizada hasta dentro de cuatro o cinco décadas, al ritmo que va. Por lo tanto, eso es algo que no nos podemos permitir y sí le hemos pedido al ministro que ponga en marcha la licitación de otros tramos para agilizar esa obra", ha asegurado el consejero.



El responsable regional de Infraestructura ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de la clausura este jueves en Cáceres del programa Life Renatural NZEB, que ha investigado durante más de cinco años nuevos materiales naturales y reciclados de uso en la construcción para conseguir edificios más respetuosos con el medio ambiente.