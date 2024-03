Quintana: Postura del Gobierno central sobre fusión de Don Benito y Villanueva sigue firme

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha remarcado que la postura del Ejecutivo central "se mantiene firme" en relación a la fusión de los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena y los acuerdos del documento firmado, por el cual había un protocolo con cinco ministerios y donde había una serie de actuaciones que llevarían a cabo los distintos ministerios.



Sin embargo, "es iniciativa de los dos ayuntamientos", son estos "quienes tienen que formalizar esa fusión" y, de no tener lugar esta última, "evidentemente hay cosas ahí que no se van a poder llevar a cabo", como ha señalado en declaraciones a los medios tras reunirse este miércoles con representantes de la plataforma fusión Don Benito-Villanueva en la Delegación del Gobierno en Extremadura, en un encuentro pedido por dicha plataforma en relación a este proyecto de unión entre ambas localidades.



Por su parte, el portavoz de la Asociación por la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, Eduardo Blanco, ha explicado a los medios que habían pedido una cita al delegado después del resultado de la manifestación realizada este fin de semana, en la que ciudadanos de Don Benito, de Villanueva o de las entidades locales menores "volvieron a demostrar que siguen apostando por este proceso de fusión, porque lo ven como una herramienta para conseguir un futuro mejor para las generaciones actuales y las venideras".



A la vista del resultado que tuvieron, que tilda de "éxito" con "mucha asistencia", decidieron pedirle una cita al delegado porque querían saber si "efectivamente" el Estado sigue apostando por esta fusión, ante lo que ha indicado que, cuando este proceso iba "hacia adelante", el Gobierno anunció "una apuesta fuerte" y una serie de inversiones, infraestructuras y facilidades que tendría la nueva ciudad en caso de darse la fusión.



No obstante, "después de esta paralización y el tiempo que lleva paralizado" no sabían si el Estado "efectivamente" seguía don dicha apuesta o "esto ya fue un tren que había pasado", resaltando que, para el colectivo que representa, ha sido "muy satisfactorio" porque el delegado del Gobierno les ha dicho que el Estado "sigue manteniendo esa apuesta firme por la fusión de los dos municipios".



También consideran desde el Gobierno que esta fusión es un ejemplo para el municipalismo español y que "esta no debe ser la última, sino que tiene que ser la primera de muchas", de modo tal que el Estado, ha continuado, "va a seguir ayudando y seguirá intentando dar todavía más facilidades en caso de que esta fusión se consiga", al hilo de lo cual ha matizado que "en caso de que esta fusión llegue a conseguirse" porque, en caso contrario, sería "un proyecto frustrado" y que se quedaría "sin nada" de lo que se les prometió.



Como asociación y ante el hecho de que el partido que sustenta el gobierno local de Don Benito es reticente al proceso, Blanco ha precisado que siguen el camino que marcaron desde sus inicios como es el de la pedagogía.

Junto con ello, ha explicado que, "si hoy estamos en esta situación es porque un partido utilizó, digamos, unas herramientas populistas para llegar al poder, y engañó a muchos ciudadanos, muestra de ello es que la propia alcaldesa dijo que lo que había utilizado para llegar al poder, ese famoso pucherazo, al final no tenía pruebas, era todo humo".



Ante ello, su labor es la de pedagogía y quieren seguir hablando con todos los ciudadanos, reuniéndose con las distintas asociaciones tanto en Don Benito y Villanueva como en sus entidades locales menores o con poblaciones de las zonas de influencia "porque al final que haya una ciudad potente donde vengan más infraestructuras lo que hace es beneficiar a una zona".



También ha resaltado que, si hacen caso a lo que dice el PP - el acuerdo entre Siempre Don Benito y los 'populares' para la formación de gobierno durante esta legislatura contempla la alternancia de dos años en la Alcaldía de la localidad - cuando entren en el gobierno de la ciudad realizarán una nueva votación, ante lo que no están a favor porque "el pueblo ya votó y uno no puede votar hasta que salga lo que uno quiere".



Así, ha recomendado al PP que no busquen una nueva votación "de lo que ellos quieran y cuando ellos quieran" y que se informen si legalmente puede hacerse "porque la ley no permite que se esté votando una vez detrás de otra".