Guardiola: El secesionismo "no va a parar" hasta que logre un referéndum de independencia

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado el secesionismo "no va a parar" hasta que consiga celebrar un referéndum de independencia.



"Con cada despropósito no dejan de sorprendernos, ya lo dijimos, el único camino que tiene el secesionismo es conseguir un referéndum de independencia y hasta que no lo consigan no van a parar y cuanto más débil está el Partido Socialista más fácil para ellos es conseguirlo", ha dicho.



De igual forma, la presidenta extremeña ha asegurado que le da "mucha pena" que "estén destrozando los pilares" de la democracia y ha incidido en que el Partido Popular "va a pelear hasta los últimos términos para intentar evitar esta locura".



Guardiola ha realizado estas declaraciones en Nuñomoral (Cáceres) con motivo del inicio de la Vuelta Ciclista a Extremadura femenina 2024 y a preguntas de los medios por el nuevo texto pactado para la ley de amnistía.