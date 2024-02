PSOE "dispuesto" a acordar sobre financiación aunque, le "separan muchas cosas del PP"

Ep

Así, lo ha señalado el portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, tras el acuerdo alcanzado en la Asamblea de Extremadura para iniciar los trabajos de cara a obtener una posición común en materia de financiación autonómica.



Ante este acuerdo, Vergeles ha reafirmado que el PSOE de Extremadura "siempre, tanto en Gobierno como en oposición, se ha mostrado dispuesto a hablar de financiación", por lo que ha considerado que es algo "dentro de lo habitual", ha dicho.



"Nuestra opción siempre ha sido construir, no destruir, y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha señalado Vergeles, quien en cualquier caso ha admitido que les "separan muchas cosas del PP, muchas", entre ellas una que ve "muy complicado que salvemos", como es "es apostar por una fiscalidad justa, porque ahí entra el coste de los servicios esenciales y una armonización fiscal en todo el Estado", ha dicho.



En ese sentido, el portavoz socialista de Administración Pública ha defendido que "no se puede separar fiscalidad de financiación autonómica", ha señalado.



Así, ha añadido que el PSOE "reconoce no solo el trabajo de los otros grupos para que hayamos llegado a esta declaración institucional", sino también "reconoce todo lo que se ha hecho en esta Asamblea de Extremadura", que supone un "legado" de anteriores legislaturas en las que se han puesto en marcha "grupos de trabajo para, justamente, acercar posturas en financiación autonómica".



Un trabajo que "tiene que ser valorado por la Junta de Extremadura", ha reclamado Vergeles, quien ha recordado que "esto no empezó el día 28 de mayo del 2023", sino que existe "una larga trayectoria parlamentaria donde se ha trabajado intensamente sobre la financiación autonómica".



En ese sentido, ha pedido que "el Gobierno de María Guardiola tenga en cuenta esas cuestiones, ya que según ha recordado, uno de los expertos designados es la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, tras lo que ha reiterado que "esto no es nuevo, no se lo ha inventado el PP".



Finalmente, Vergeles ha señalado que el PSOE se ha mostrado "dispuesto a trabajar" en esta materia, y que este trabajo se haga en la Asamblea de Extremadura, "y no en Presidencia de la Junta", tras lo que ha resaltado que el Gobierno de España "siempre ha funcionado de forma multilateral".



"Donde se negocian estas cosas es en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, y que yo sepa que están representadas todas las comunidades autónomas", ha señalado Vergeles, quien ha apuntado que "el Gobierno, legítimamente, puede establecer acuerdos puntuales sobre determinadas cuestiones con otras comunidades autónomas", ya que "la realidad es distinta", ha dicho.



Y, ha concluido que, "estamos en un estado de las autonomías, pero eso no significa que donde se decida el modelo de financiación no sea multilateral, porque siempre lo ha sido y siempre lo será", ha señalado Vergeles, quien ha destacado que "donde se que dilucidar esto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".