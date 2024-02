El candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido que "socialismo y feminismo siempre han ido y van unidos".

Así se pronunció el socialista este pasado miércoles en el cierre del acto sobre igualdad 'Charlando sobre compromiso colectivo: de históricas a herederas', que se celebró en Mérida y estuvo moderado por la alcaldesa de Alange, Julia Gutiérrez.

En concreto, el acto consistió en la intervención de seis ponentes en tres bloques, que representaban cada uno de ellos el pasado, el presente y el futuro, y estuvo amenizado por la cantaora Pilar 'La Ratita', que además es concejala socialista en Navalvillar de Pela, según explica la candidatura de Miguel Ángel Gallardo en una nota de prensa.

En el acto participó la exalcaldesa Manoli Frutos, quien dejó claro que muchas mujeres de su época llevan "luchando mucho tiempo por el feminismo, porque es la clave de la política y del cambio del mundo", tras lo que señaló que ha "tenido la suerte de haber caído en un partido que es el que de verdad coincide con los valores del feminismo".

Así, Frutos consideró que Miguel Ángel Gallardo es el mejor candidato para liderar el PSOE extremeño porque "es un municipalista convencido", tras lo que aseguró no entender "por qué ahora tiene que ser el tiempo de una mujer y no lo fue antes".

Por su parte, la exdiputada socialista Ana Soguer, aseguró que "el feminismo tenemos que tenerlo en la cabeza y aún quedan muchas cosas por conseguir", por lo que consideró que "los hombres feministas tienen que estar con nosotras".

En este apartado tomó también la palabra Ascensión Murillo, que recordó que pasó por diversos cargos de responsabilidad en el PSOE, quien aseguró no entender que en 2011 la obligaron a dejar el acta del Senado para ocupar su escaño en la Asamblea de Extremadura y en la actualidad haya aún compañeros que mantengan ambas actas: "Tiene que dejar una".

En el bloque del presente, intervinieron la ex gimnasta y concejala de Badajoz Nuria Cabanillas, y la exconsejera de Cultura Eva María Pérez. "No pedí que me votarais por ser mujer", Pérez recordó que en 2017 también se presentó a unas primarias para optar a la secretaria general del PSOE de Extremadura y, en este sentido, quiso hacer una reflexión personal: "Yo quiero reivindicar que fui candidata, porque otras compañeras lo hicieron posible".

En ese sentido, Pérez consideró que "o se trata de elegir a la mujer, sino elegir al mejor candidato o candidata. Jamás pedí que me votarais por ser mujer", tras lo que se mostró "harta que siempre decidan por nosotras los hombres", y señaló que "de lo que se trata es de ser ser socialista y ser feminista", dijo.

"Pero feminismo es demostrar con hechos y no con palabras. A Miguel Ángel no creo que haya que votarle por ser hombre o por ser de la provincia de Badajoz", sino que a su juicio, es porque "consideramos que es la mejor opción, tanto para hoy como para mañana".

Así, señaló que "hay que votar a quién pensemos que pueda encarnan mejor los valores de nuestro partido. Nosotras ya hace tiempo que dejamos de pedir permiso, para estar y para ser", señaló Eva Pérez, quei ha apuntó que en 2027 decidió presentarse no porque hubiera un hombre en la secretaría general, sino "porque tenía la convicción de que había que hacer algo".

Nuria Cabanillas, por su parte, también coincidió en señalar que Miguel Ángel Gallardo "es el mejor candidato para el futuro de Extremadura" pues, como dijo, es el que mejor encarna los valores del "trabajo, la lucha y apuesta por la labor en equipo", en los que también se basa el mundo del deporte del que ella procede.

Finalmente, intervinieron dos integrantes de Juventudes Socialistas, Alba Barquero, quien agradecer a las históricas del partido pues "sin ellas no sería posible que estuviéramos aquí", mientras que Isaac dijo que "feministas somos tanto las mujeres como los hombres", al tiempo que puntualizó que "los jóvenes tenemos un papel fundamental en el tema del feminismo y más viendo el daño que están haciendo en este tema los partidos de derecha".

GALLARDO AVANZA UNA ESCUELA DE FORMACIÓN FEMINISTA

Tras escuchar todas las intervenciones, tomó la palabra Miguel Ángel Gallardo que reconoció que el acto le había emocionado ya que "socialismo y feminismo siempre han ido y van unidos".

De hecho, apuntó que con este acto empieza una labor que continuará con una escuela de formación feminista, tras lo que abogó por una "igualdad real", que se construya entre hombres y mujeres.

"Estamos a punto de escribir una nueva historia" en el PSOE de Extremadura, resaltó Gallardo, quien abogó por que el PSOE "vuelva a la calle, porque cuando dejamos de ser gente corriente nos convertimos en élite y debemos estar al lado de la gente y mirar desde abajo".

Finalmente, se mostró convencido que "la gente quiere volver a ilusionarse con el PSOE y a la sociedad extremeña les vamos a dar las escrituras del partido".