Junta ve "positiva", pero "cautelosa", posible ampliación plazo de certificación fondos UE

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha realizado una valoración "positiva" pero también "cautelosa" de la posibilidad de que la UE amplíe el periodo de certificación del gasto del periodo 2014-2020 de determinados fondos europeos.

Tras incidir en que todavía no se ha aprobado de forma definitiva dicha medida, ha subrayado en todo caso que la Junta trabaja para cumplir con la fecha límite establecida, aunque reconoce su "satisfacción" por la posibilidad de poder contar con "unos meses extra", que serían --ha indicado-- hasta noviembre de 2024.

"Ese año del que se habla en relación en concreto con el programa operativo Feder no va a ser un año, sino que la Autoridad nos ha comunicado que esto esté listo el 30 de noviembre (de 2024)", ha señalado Manzano, quien ha añadido que además para el resto de programas aún se desconoce si habrá un plazo "extra o no".

"Esto es para Feder, para el resto no tenemos ni idea... Nos han comunicado que hasta que esto no se apruebe realmente no sabemos si contamos con ese plazo extra o no o estamos en junio con el Fondo Social o con la Garantía", ha dicho a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre fondos europeos ofrecida este miércoles en Mérida.

Ante esta situación, Manzano ha recordado que la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos del actual Gobierno regional ya había comenzado a trabajar "desde un primer momento" en un plan especial de "refuerzo" para "cumplir con los plazos legalmente establecidos".

Sobre este respecto, la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, ha explicado que aún no está publicado el reglamento sobre el posible aumento del periodo de certificación del gasto del periodo 2014-2020 de determinados fondos europeos, aunque "hay un acuerdo ya entre el Consejo y el Parlamento y parece seguro que se espera para abril".

"En principio la Autoridad de Gestión de Feder lo que pretende es que acabemos en noviembre, que no nos vayamos más allá... La de Fondo Social puesto que no está publicado de momento no va a alargar los plazos", ha explicado.

Además, la directora general ha matizado que "esa modificación reglamentaria incluye también una cláusula respecto a lo que puede pagar la Comisión en 2025", con lo cual es "muy recomendable" que la comunidad consiga certificar "lo máximo posible en 2024" para asegurar --ha dicho-- "el reembolso de lo máximo posible".

"Hay una cláusula que limita un 1 por ciento que no tenemos muy claro todavía qué implica exactamente", ha reconocido Rosa Ramos.