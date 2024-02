El PP remarca el compromiso de la Junta de Extremadura con la igualdad

Ep.

El Grupo Popular en la Asamblea ha remarcado el compromiso del Gobierno regional de María Guardiola con la igualdad, mientras que el Grupo Socialista y Unidas por Extremadura han alertado de que con dicho ejecutivo de coalición entre el PP y Vox dicha materia está "amenazada".

Así lo han defendido diferentes representantes de los citados grupos parlamentarios durante el debate de las enmiendas parciales formuladas por el PSOE y Unidas por Extremadura a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) en la sección de Presidencia, y que no tienen visos de prosperar.

En concreto, la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos ha defendido enmiendas con las que su grupo trata de "recuperar" la estructura de la Consejería de Igualdad en la Junta, en tanto que "las políticas de igualdad precisan de personal especializado" y "deben tener la misma importancia que el resto de materias".

Asimismo, ha solicitado la ampliación en los PGEx 2024 de los créditos para un proyecto de inserción laboral de mujeres; ha demandado más importe para las oficinas de igualdad de los sindicatos y la Creex y "compensar" así los "recortes" a los agentes sociales de la región; y ha pedido ampliar el dinero destinado a prevención y sensibilización contra la trata de mujeres y niñas.

"Han eliminado y vaciado la Consejería de Igualdad", ha alertado García Ramos, para quien esto "dice mucho de la querencia que el PP tiene sobre los temas que afectan a las mujeres" y las políticas públicas de "avance en igualdad", algo que a su juicio se debe al "machismo enquistado en la sociedad".

Al respecto, la diputada del PSOE ha considerado que "no puede ser que las políticas de igualdad sean un juguete electoral y político", en alusión al pacto de gobierno PP-Vox en la región; y ha criticado que al PP "no le interesa nada las mujeres ni el feminismo" y "no ha mostrado compromiso real con los derechos y libertades de las mujeres" y "ahora gobierna con la ultraderecha que niega la violencia de género".

En respuesta a las enmiendas del PSOE, la diputada del PP Teresa Tortonda ha defendido que los PGEx 2024 "tienen una alta cantidad y calidad social" y ha criticado el "gasto desmesurado" y "sin ser efectivo" aplicado por los diferentes gobiernos regionales socialistas.

La 'popular' también ha criticado la "hipocresía" del PSOE en materia de igualdad, y ha considerado que las cuentas regionales para 2024 "han roto los esquemas" de los socialistas.

A su vez, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha indicado que el PSOE quiere "regar con dinero de todos los españoles" a sindicatos y asociaciones como "matriz de la red clientelar" que ha venido manteniendo, ha dicho, durante sus gobiernos en la región.

Asimismo, ha destacado que con los PGEx 2024 se comienza a "devolver el dinero malgastado por los sindicatos de clase a los extremeños"; y ha dicho que Vox "va a cumplir el pacto" de gobierno y que continuará con sus políticas. "Esto sólo acaba de empezar. Este año nos han cogido calentando", ha advertido.

De su lado, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha abogado por "blindar la igualdad real" en Extremadura; y por aumentar las partidas presupuestarias para mejorar las condiciones laborales de las mujeres y del personal del IMEX.

"En la igualdad tenemos que ser fuertes y ser un bloque que siga trabajando para que Extremadura sea una Extremadura feminista y diversa", ha afirmado Fernández Cordero.

ENMIENDAS DE UNIDAS POR EXTREMADURA

Por otra parte, mediante 11 enmiendas de su grupo a la Sección de Presidencia de los PGEx 2024, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero, ha defendido mayores recursos en materia de Igualdad en la región, porque "la igualdad no debería ser moneda de cambio" y, a su juicio, está "amenazada" por el Gobierno regional del PP y Vox.

Entre otras medidas, ha reclamado la adaptación de opciones habitacionales de urgencia para mujeres que han sufrido violencia machista o abusos sexuales, con una partida de 600.000 euros; ha planteado el destino de 150.000 euros para el desarrollo de un Plan de la Mujer Rural; y ha pedido el desarrollo reglamentario de la Ley LGTBI autonómica.

Todo ello, ha sentenciado, con el objetivo de "hacer de Extremadura un territorio libre de violencia machistas o sexuales con las mujeres, niños y niñas".

En respuesta a las enmiendas de Unidas por Extremadura, la diputada del PP Teresa Tortonda ha destacado el incremento presupuestario destinado al Instituto de la Mujer regional, y ha rechazado la "hipocresía ideológica" de la oposición en materia de Igualdad.

"Tienen que tener claro los extremeños que deben estar tranquilos, porque nos comprometimos con la sociedad extremeña a que el Gobierno de Guardiola supondría un cambio considerable para Extremadura trabajando, ejecutando lo negro sobre blanco", ha espetado la 'popular'.

A su vez, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha rechazado la propuesta de Unidas para destinar 30.000 euros a "fiestas inclusivas y no sexistas", o la dotación de 40.000 euros para el desarrollo de la Ley LGTBI extremeña.

Mientras, la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos ha afirmado que su grupo ve "peligrar" las políticas públicas de igualdad en Extremadura con el Gobierno autonómico de PP y Vox. "La derecha de la región están cada vez más alejadas de las políticas moderadas, que es lo que habría esperar por el bien de todos y de todas, especialmente por el bien de la democracia", ha dicho.