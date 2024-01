PP pide a Unidas por Extremadura y PSOE que hagan bien las enmiendas, conforme a la ley

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que las enmiendas rechazadas a los Presupuestos 2024 de la Junta a Extremadura son porque presentan un incremento de los créditos o una minoración de ingresos con respecto al presupuesto total.

Sánchez Juliá ha añadido que "quiero decirle a la señora De Miguel que lo primero que tienen que hacer es hacer bien las enmiendas. Las presentadas por Unidas por Extremadura suponen un aumento de los créditos presupuestarios o una minoración de los ingresos, y es algo que no se puede permitir. El presupuesto de 2024 no es el mismo de 2023 y por lo tanto las enmiendas no pueden ser las mismas".

Además, el Grupo Parlamentario Popular ha instado al Gobierno de España que implante en el aeropuerto de Badajoz un sistema antiniebla ILS tipo II/III para evitar cancelaciones y retrasos. Entre el año pasado y este mes de enero ya son unos 40 vuelos los que han sufrido estos retrasos por los bancos de niebla.

Para Sánchez Juliá, "no hay derecho para que Extremadura siga siendo maltratada en materia de transporte por parte del Gobierno de España. Esta reivindicación tiene que salir por unanimidad porque nadie entendería que no se apoyase esta propuesta para que los extremeños tengan las mismas oportunidades que el resto".

En otro orden de cosas, se van a invertir 64 millones de euros para obras en centros educativos, 19 millones más que en el año 2023, de los que 17 se corresponden a fondos propios de la Junta de Extremadura y, ha recalcado que "se va a seguir fortaleciendo ese plan de infraestructuras educativas para poder afrontar todas las inversiones".