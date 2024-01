Quintana cree Mundial Fútbol 2030 "va a beneficiar" al AVE Madrid-Lisboa por Extremadura

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha mostrado convencido este viernes de que el Mundial de Fútbol de 2030 "va a beneficiar" al tren de Extremadura, al que "le va a venir muy bien" para la conexión Madrid-Lisboa.



Un acontecimiento deportivo que provocará que España y Portugal van "a estar detrás para conseguir esa conexión Madrid-Lisboa" que podría ser una realidad en 2030, ha aseverado Quintana, ha avanzado que el tramo extremeño estará "antes, en 2027-28, pero que se pueda circular en tren electrificado, en 2030".



"Vamos a tener un Campeonato del Mundo, las dos capitales de la Península Ibérica van a tener el partido inaugural, el partido de la final, el mundo mirará a la Península Ibérica", ha señalado José Luis Quintana, quien se ha mostrado convencido de que eso "va a ayudar mucho" en la conexión ferroviaria.



En una entrevista este viernes en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, el nuevo delegado del Gobierno ha resaltado que "ya hay trenes que son eléctricos y diésel que ya se combinan, y que el pasajero no nota cuando un motor cambia a otro, eso va a mejorar y sobre todo la fiabilidad, que también mejorará".



"LAS RESPONSABILIDADES ESTÁN COMPARTIDAS"



Respecto a la situación del tren en Extremadura, Quintana ha resaltado que "han pasado mucho tiempo y muchos años y ha gobernado todo el mundo y las responsabilidades están compartidas", tras lo que ha señalado que "ahora lo que interesa es qué estamos haciendo" y "ahora es cuando se ha invertido más", ha dicho.



Según ha señalado Quintana, en el tren convencional se ha invertido "nueve veces más, en el tren AVE, dos veces y media más", tras lo que ha asegurado que en la actualidad "todo el tramo extremeño está absolutamente lanzado, en cuanto esté el bypass y los nuevos sistemas de control y de señalización estaremos en menos de cuatro horas Badajoz-Madrid, y eso ya empieza a ser muy competitivo", ha asegurado.



"Ya tenemos tramos que son competitivos con el coche de Mérida a Badajoz, de Plasencia a Badajoz", ha señalado el delegado del Gobierno, quien ha considerado que actualmente se va "por el camino, con el incremento de las inversiones, de resolverlo", tras lo que ha asegurado que "este es el gobierno que más ha invertido".



Y es que, según los datos que ha aportado, "actualmente la inversión en Extremadura son 447 euros por ciudadano, en Cataluña son 290. Eso lo dice todo", ya que según ha dicho, "todas esas inversiones se están llevando a cabo", ha dicho.



"Ya tenemos vía electrificada, mejoramos en el tiempo. Es poco tiempo, sí, pero mejoramos en otra cosa mucho más importante, en la fiabilidad", ha resaltado Quintana, tras lo que ha avanzaado que en el año 2025 estará el Bypass de Mérida y el nuevo sistema de señalización y de control.



En cualquier caso, el delegado del Gobierno ha apuntado que "queda el tramo que no es el extremeño, queda por resolver", ya que según ha reiterado, "el tramo extremeño está lanzado y ese sabemos que se va a acabar", sin embargo, "queda por determinar y aprobar el estudio de impacto informativo desde Extremadura a Toledo, y hay bastantes alegaciones y no acuerdos en Castilla-La Mancha".



Ante esta situación, Quintana ha apoyado la posición del ministro de Transporte, Óscar Puente, que pasa por que quiere que "haya acuerdo, pero si no lo hay, tomaré la decisión", tras lo que ha considerado que "esa decisión tiene que ser muy pronto, para que se resuelva".



"Pero aún así, yo creo que, y así está previsto por parte del Ministerio es, como eso se tardará más, sería electrificar el resto de la vía desde Extremadura a Madrid y podríamos mejorar", ha concluido.