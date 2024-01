Unidas por Extremadura pide a la Junta asumir la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital

Rd./Ep.

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, le ha preguntado este jueves a la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, si va la Junta a pedir la gestión directa del ingreso mínimo vital, al tiempo que le ha instado a ello, ya que, según ha explicado, la modificación en el día de ayer de la ley 2021 del ingreso mínimo vital establece la posibilidad de la gestión de la prestación por las Comunidades Autónomas.

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, el primero del año, el diputado ha recordado que “el único grupo político que en su programa electoral tenía solicitar la gestión, igual que lo hacía la Comunidad Autónoma vasca o la catalana, era Unidas por Extremadura, y lo pedíamos porque el ingreso mínimo vital tiene dos problemas: un problema de diseño de la herramienta, que fundamentalmente tiene que ver con el cómputo de renta del año anterior, que se debe resolver en el Gobierno del Estado; y un segundo problema que tiene que ver con la gestión”.

Por ello, González Frutos ha continuado denunciando que “el problema de la gestión es un problema que tiene que ver con que el sistema de información no funciona, la burocratización es enorme, y hay una espera en la resolución de siete u ocho meses de media”.

En este sentido, ha puesto encima de la mesa la solución: “Sabemos perfectamente que las Comunidades Autónomas que llevan gestionando durante mucho tiempo los sistemas de renta mínima lo pueden resolver, ya que el sistema de renta garantizada a día de hoy tiene un proceso medio de resolución de uno o dos meses”, ha apostillado.

A su vez, González Frutos ha denunciado que la consejera no le ha respondido la pregunta, por lo que le ha preguntado “¿por qué no va a solicitarlo y por qué no asume que los extremeños y las extremeñas que peor lo están pasando pueden verse beneficiados por un sistema perfectamente engrasado?, y ¿por qué lo tiene que valorar?”.

Además, el diputado de Unidas ha criticado que “usted se ha preocupado con premura por los que más dinero tienen y ha presentado una reforma fiscal, por lo que deberían hacer esto con los que peor lo están pasando", según informa la formación morada en una nota de prensa.

Por todo ello, González Frutos le ha asegurado a la consejera que “le vamos a insistir desde hoy hasta que lo acepten que lo lógico y normal es que ustedes, en solidaridad con quien peor lo está pasando, asuma la gestión del ingreso mínimo vital”, ha sentenciado.

LA CONSEJERA RESPONDE

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha afeado que la comunidad desconoce las condiciones de la cesión del Ingreso Mínimo Vital, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo regional aboga por la "eficiencia" en la ejecución de las competencias, a lo que ha añadido que, si entiende que esas competencias podrían gestionarse mejor desde la Junta que desde la Administración General del Estado, se solicitarán, ha sostenido.

En este sentido, la titular extremeña de Salud ha indicado que la Junta está dispuesta a escuchar la propuesta del Gobierno central y conocer cómo se haría dicha cesión y en qué condiciones pero, hasta la fecha, ha precisado, la comunidad no tiene "información oficial" sobre cómo se articularía la cesión, ni cómo sería la gestión posterior, ni la financiación que recibiría.

"En estos momentos desconocemos las condiciones que pondrá el Gobierno central sobre la mesa. Nuestro gobierno, el de nuestra presidenta María Guardiola, entiende que la gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital debe ir acompañada de la cesión de los recursos económicos, técnicos y personales necesarios, respetando siempre la igualdad entre españoles", ha aseverado.

Así, ha recordado que fue el PP el partido que apoyó la creación de esta prestación, concibiéndola como una red de apoyo para garantizar a quienes se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad la cobertura de sus necesidades básicas y lograr la inclusión social.

También ha incidido en que fue un gobierno del Partido Popular quien en 2013 aprobó en Extremadura una ley de renta básica de inserción, tras "décadas de gobierno socialista sin hacerlo". "Nuestro compromiso con estas personas ha sido, es y será siempre indiscutible", ha aseverado.

Así, y respecto al Ingreso Mínimo Vital, la consejera extremeña ha asegurado que el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha demostrado "incapacidad" para gestionar esta prestación de manera "adecuada y ágil" debido a que fue diseñada "sin la escucha y sin el consenso de las comunidades autónomas, que eran quienes tenían la experiencia en el desarrollo y ejecución de rentas básicas".

De esta manera, ha criticado que el Gobierno de España no haya alcanzado el número de beneficiarios a los que se comprometió, toda vez que ha llegado a "cerca de 100.000 hogares menos de lo comprometido", a lo que ha sumado "falta de transparencia".

"El gobierno de Pedro Sánchez se limita a facilitar el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital con datos acumulados desde junio del 2020. En Extremadura, en diciembre del 23, hay 25.975 expedientes aprobados y 75.926 personas beneficiarias, pero, ¿cuántas solicitudes se han presentado y se han denegado?, ¿cuántos hogares extremeños perciben esta ayuda desde enero de este año? El Gobierno no publica esos datos".

"Señoría, venga de donde venga, la gestión del ingreso mínimo vital debe ejecutarse con transparencia, rigor y seriedad y le aseguro que esa es la hoja de ruta de nuestro gobierno", ha sentenciado.