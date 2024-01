Unidas ve "puro partidismo" de las CCAA del PP con uso u obligatoriedad de la mascarilla

Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado el "puro partidismo" con el que a su juicio están actuando comunidades autónomas gobernadas por el PP en el asunto a la obligatoriedad o no del uso de la mascarilla en determinados espacios para afrontar la actual situación de virus respiratorios.

Ha considerado así de "sentido común" que todas las comunidades deberían apoyar la consideración de los colegios oficiales de médicos de que "es necesario volver al uso de la mascarilla en lugares muy concurridos, cerrados, en centros sanitarios o en residencias de mayores".

Al mismo tiempo, ha reprochado a la consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, la planificación y prevención realizada desde su departamento en materia de gripe y de Covid.

"No sé, sinceramente, qué es lo que la consejera extremeña está defendiendo porque no está ni se le espera. Pero creo que la consejera extremeña debería de haber hecho mucho más por todo lo que es la planificación y la prevención para no llegar al pico que hemos tenido de gripe y de Covid que ha hecho que nuestra Atención Primaria y nuestras urgencias estén colapsadas", ha espetado De Miguel a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida.

"Me parece que el PP en las comunidades autónomas muchas veces actúa por puro partidismo que más por el bien común. Ahora mismo, con este pico que tenemos los colegios oficiales de médicos están diciendo que es necesario volver al uso de la mascarilla en lugares muy concurridos, cerrados, en centros sanitarios o en residencias de mayores", ha dicho.

"No entiendo que no se pueda apoyar esta medida cuando es una medida de sentido común. Es que además hemos vivido una pandemia mundial hace escasos años que nos ha puesto de relieve la importancia de las medidas de prevención como es el uso de la mascarilla... Con lo cual creo que las comunidades autónomas del PP se estén negando a esto me parece que no es de recibo", ha añadido.