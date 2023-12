La Junta dice que los usuarios de ayuda a domicilio están "atendidos"

Ep.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha asegurado que los usuarios de la ayuda a domicilio que prestan algunos ayuntamientos de la región están "atendidos" y ha defendido el nuevo reparto de los fondos ajustado a criterios de "equidad" y "equilibrio".

Así, Bazaga ha recalcado que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) va a utilizar criterios de "equidad" y "equilibrio" para que el reparto no sea "subvenciones a dedo" u "otra arbitrariedad que crea luego problemas".

De esta forma, la portavoz ha reseñado que la Junta de Extremadura está acatando todos los problemas que están sucediendo en torno a este servicio y ha insistido en que quiere "sobre todo y por encima de todo" que las personas que necesitan esta ayuda la tengan.

Victoria Bazaga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que se ha reunido este viernes en sesión extraordinaria.

"El usuario está atendido, el Sepad está atendiéndolo, para volver a distribuir este crédito tenemos que hacerlo con criterios de equidad y equilibrio que no estaban hechos y que nos han dado lugar a todos estos problemas", ha asegurado.

Al respecto, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha reconocido que es un tema "muy delicado" y entiende que lo primero es que los usuarios tengan la atención que ellos "merecen" y "necesitan".

"No tengo ninguna información más sobre si están en este momento ofreciéndoles, aquí no lo tengo y no me consta, ninguna otra alternativa privada", ha indicado.

También ha apuntado Bazaga que, en relación a la atención a la discapacidad, la Junta está con las "puertas abiertas para la negociación". "Hemos hablado además con sindicatos y colectivos para tratar este tema y respetamos las protestas que hay, porque evidentemente es una forma que tienen de hacerlo", ha dicho.

No obstante, ha apuntado que la Junta no entiende por qué las movilizaciones no se han dado antes, toda vez que es "un problema que se arrastra". "Sí le digo que estamos haciendo frente a toda la deuda que estaba anteriormente creada, y que para el 2024 los presupuestos contemplan todas esas actuaciones", ha apuntado.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, y preguntada la portavoz por la reunión de la Conferencia de Migraciones celebrada este jueves, Bazaga ha puesto en valor la creación de un grupo específico para analizar la situación de los menores migrantes.

De este modo, ha mostrado su deseo de que se formalice y la región pueda formar parte de ella, ya que cree que es "imprescindible" que una labor "tan sensible" como ésta esté lo mejor dotada y que participen todas las administraciones que se deben hacer cargo de esta realidad.

Asimismo, y a preguntas por la publicación este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la solicitud ambiental unificada de la empresa minera de La Parrilla, Bazaga ha indicado que la Junta ha "trabajado y agilizado" todos los trámites.

"No existe un plazo ahora mismo determinado para el seguimiento, pero estamos encima de ello, lo hemos agilizado y hemos intentado que sea a la mayor brevedad posible", ha dicho.

Finalmente, y preguntada por la celebración de cotillones en la región, Bazaga ha informado de que se han recibido 32 solicitudes de autorización extraordinaria para estas fiestas.

De ellas, se han autorizado hasta la fecha cuatro en Badajoz, seis en Cáceres y 22 en el resto de las localidades de la región. De esta forma, solo se han registrado dos solicitudes rechazadas por no cumplir con los requisitos.