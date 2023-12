IMEx luchará contra "malgasto" que suponía "desdoblamiento" con la Consejería de Igualdad

Ep

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), Beatriz Arjona Rovira, ha criticado la "total descoordinación" que se ha encontrado a su llegada a la institución, así como un "desdoblamiento de presupuestos" con la extinta Consejería de Igualdad.

"¿Para qué querían una Consejería de Igualdad que robara competencias al Instituto de la Mujer, que incluso colindara y compitiera por líneas de asociacionismo o por líneas económicas?", ha cuestionado Arjona, en una comparecencia ante la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Asamblea.

Así, ante la reclamación expresada por la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos respecto a la eliminación de la citada consejería en la estructura del nuevo gobierno regional de María Guardiola, en cumplimiento, ha dicho, del pacto de gobierno entre PP y Vox, Arjona ha justificado su supresión para poner en práctica "políticas efectivas, que luchen contra la desigualdad y contra la violencia de género".

Para ello, el IMEx estará en "estrecha coordinación" con la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, al tiempo que ha subrayado la importancia de estas políticas en el Ejecutivo, en tanto que son asumidas directamente por la presidenta de la Junta.

"Lo que no queremos es que haya malgasto de dinero público, que ese dinero se tire, queremos que ese dinero se mire y se invierta adecuadamente en materia de igualdad", ha subrayado Arjona, quien ha comenzado su intervención con un repaso a su amplia trayectoria en el trato con mujeres víctimas de violencia de género, al igual, ha destacado, que la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez.

"Sabemos de lo que estamos hablando", ha señalado sobre la elección de este perfil "cualificado y con una amplia formación" para ambos puestos, lo cual "dice mucho" de la presidenta de la Junta. "A mí no me va a venir nadie a decir qué es una víctima de violencia de género, porque yo ya sé lo que es una víctima de violencia de género y sí sé lo que no es una víctima de violencia de género también, porque también lo sé", ha espetado.

De esta forma, ha señalado que con esta nueva estructura en las políticas de igualdad lo que pretende el ejecutivo regional es "afinar toda esa respuesta institucional, todo ese ajuste de todos los recursos que hay, ajustarlo directamente a cada demanda y poner las cosas en su sitio".

Igualmente, ha criticado duramente el estado en el que se ha encontrado dos de los principales recursos de los que dispone el IMEX, como son las casas de la mujer de Badajoz y Cáceres, donde se han encontrado "una desolación espectacular". "Me ha dado pena, tristeza", ha dicho, cuando ha visitado estos casas que estaban "totalmente dejadas de la mano de Dios".

REVISIÓN DE PROTOCOLOS

En una extensa exposición, ha desgranado las líneas de actuación de su departamento, entre las que se incluyen una revisión de todos los protocolos de coordinación y convenios, acuerdos y colaboraciones con instituciones o asociaciones para que "la igualdad y la lucha sobre la violencia contra las mujeres sea real y efectiva".

También se estudiará la creación de nuevos protocolos o convenios en aquellos sectores o instituciones "susceptibles de necesitarlo", y atenderán la actualización de aquellos otros que "requieran una modificación tras el paso de los años".

El primero de ellos será el convenio marco con la Universidad de Extremadura, del 2010, según ha avanzado. Asimismo, ya se está actualizando la guía de recursos del IMEx, y se actuará sobre el protocolo de trata de seres humanos, del año 2015. Entre los de nueva creación ha citado el de salud mental y violencia contra las mujeres.

Por otro lado, se ha comprometido a poner en marcha la oficina de asistencia integral, que "no se ha puesto nunca en funcionamiento", a pesar de que su creación está contemplada en la Ley de 2011.

Finalmente, Arjona ha remarcado asimismo la apuesta del nuevo gobierno regional con la igualdad real y efectiva de la mujer, como demuestra que, no solo no haya recortes en el presupuesto del IMEx, sino que además crece en más de 300.000 euros, hasta alcanzar los 10,5 millones de euros.

ESCEPTICISMO DE VOX

Una cantidad que supone "muchos millones", le ha advertido el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, quien le ha señalado que confía en que "estén muy bien invertidos y que los objetivos" que se marque el IMEx sean "efectivos y redunden en el beneficio de la sociedad extremeña".

El diputado de Vox ha coincidido y comparte el objetivo de "conseguir la igualdad entre hombres y mujeres", si bien ha aclarado que no están de acuerdo en que haya "una discriminación de cualquier tipo", y en este punto ha incluido a las positivas, que para su grupo "sigue siendo discriminación".

En cuanto a la "violencia contra la mujer" ha subrayado que "existe" y que "por supuesto, es condenable", pero ha reiterado que su formación "condena todo tipo de violencia", al tiempo que ha rechazado la aplicación de "cuotas" en diferentes ámbitos laborales, sobre lo cual ha argumentado que no creen en que "una persona debe ocupar un puesto o tener una cuota por el hecho de tener un sexo u otro".

Asimismo, le ha subrayado que algunas de las políticas expuestas por Arjona "entran de lleno en lo que es el ámbito interno familiar", y le ha reclamado que exponga "negro sobre blanco" cuáles son los objetivos del instituto.

"Somos bastante escépticos en muchos aspectos de los que usted ha puesto encima de la mesa", ha espetado, antes de insistir en la necesidad de fijar esos objetivos y cumplirlos.

CONTINUIDAD DE POLÍTICAS SOCIALISTAS

Por su parte, la diputada socialista, Teresa Nuria García Ramos, le ha recordado a Arjona, que pese a su dilatada trayectoria es un alto cargo de un gobierno formado por el PP, que siempre ha votado en contra y luego recurre "todas las leyes que suponen avances para la mujer", y la "ultraderecha" de Vox, que ha dicho son "escépticos" ante las políticas de igualdad.

Asimismo, ha alabado el trabajo realizado por la anterior consejería de Igualdad, cuyas políticas está manteniendo el nuevo ejecutivo.

"En estos meses no han hecho nada nuevo de lo que se venía haciendo", de modo que no solo están "heredando importantes políticas socialistas", sino que, tal y como ahora se refleja en los presupuestos para 2024, las están haciendo suyas.

IGUALDAD EN MANOS DE LA PRESIDENTA

Por su parte, la diputada del PP, Teresa Tortonda, ha remarcado que el gobierno de Guardiola "cree sin fisuras y sin límites en el desarrollo de políticas de igualdad, conciliación y prevención de violencia", de tal forma que es la propia presidenta de la Junta quien asume esta "responsabilidad".

En la misma línea que la directora del IMEx, ha arremetido contra los recursos duplicados con un mismo objetivos en la estructura del anterior gobierno socialista, y además habiendo conseguido "poca" eficacia habida cuenta de las desigualdades que se mantienen en la sociedad extremeña.

MATIZACIONES UNIDAS POR EXTREMADURA

La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, se ha interesado por las medidas avanzadas por la directora del IMEx con respecto al fomento de la actividad deportiva de las mujeres, así como le ha pedido explicaciones por el rechazo en la Asamblea a la introducción en las aulas de una asignatura de educación afectivo sexual.

También le ha pedido su opinión sobre el "mal llamado síndrome de alienación parental", respecto al cual la directora del IMEx ha coincidido con Fernández en que "no existe", y sobre la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, Arjona se ha limitado a responder que se cumple la ley respecto a la objeción de conciencia de los facultativos.