Guardiola avanza el inicio de un plan de atracción y retención de profesionales sanitarios

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado la próxima puesta en marcha de un plan de atracción y de retención de los profesionales sanitarios, algo que van a hacer con la mejora de la calidad de la formación y con retribuciones "por supuesto", así como "asegurando la estabilidad de nuestros médicos".

En este sentido, ha recordado que recientemente la consejera de Salud, Sara García Espada, mostró en la Asamblea de Extremadura "su propio contrato", que había firmado con su antecesor en el cargo, José María Vergeles, "contrato de un día", algo que a su juicio, "no se le puede hacer" a los profesionales sanitarios, porque si no tienen estabilidad "se van a donde se la dan".

"Por supuesto vamos a seguir avanzando y a seguir trabajando en la flexibilidad laboral y en la conciliación de los profesionales", ha continuado, junto con que lo que van a hacer es "mejorar las cosas gestionando", dado que "muchas veces no es cuestión de dinero, es cuestión de preocupación", y que van a poner a disposición de todos los extremeños "todos los recursos" que tienen "en igualdad de condiciones".

Y es que, cuando han llegado al Ejecutivo autonómico, se han encontrado que las áreas de salud "eran Reinos de Taifas, no se hablaban entre ellas", y han "llegado a la locura" de que una persona con una patología que no podía ser atendida en el Área de Salud de Badajoz, pero sí en la de Cáceres, "se les mandaba fuera, con el coste que eso supone, porque no se hablaban las áreas".

Asimismo, ha agregado que los helicópteros de Cáceres y Don Benito no tenían cardiocompresor, "algo que es básico, que no cuesta prácticamente dinero", para que un ciudadano al que le dé un infarto, esté volando en ese momento y entre en parada pueda salvar su vida.

"Son pequeñas cosas de gestión", según Guardiola, "que solamente hacen que sea necesario la implicación de las personas que estamos ahí, las ganas, las fuerzas, que dejemos la pereza en casa".

Así lo ha señalado Guardiola este lunes durante su intervención en un Foro en Badajoz, donde se ha referido a la sanidad y la educación en la región, al remarcar que están trabajando "mucho" para "intentar enderezar" la situación en ambas materias.

En el caso de educación, están trabajando, y "ya" lo están haciendo, en la reducción de forma progresiva la ratio de alumnos por aula, algo que ve "importante" junto con intentar dar una educación "mucho más personalizada" y que se dé una respuesta educativa a la diversidad que tiene el alumnado.

También ve "fundamental", y para su Ejecutivo es un objetivo "muy claro", trasladar a la sociedad la importancia que tiene que se reconozca el "prestigio" y la labor que hacen "nuestros docentes", un aspecto este último en el que van a incidir "mucho también".

CONTINUIDAD DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Por otra parte, María Guardiola ha insistido en la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, que actualmente "es el mayor proyecto industrial que tiene Extremadura", por lo que ha alertado de que "su cierre, en el que está empeñado el Gobierno, es más que un error, es otra discriminación a Extremadura".

Ante esta situación, la presidenta extremeña ha reafirmado su "empeño es revertir esa decisión", que ha considerado una "mala decisión" del Gobierno de España, ya que "no sólo va en contra del progreso de Extremadura", sino que además, "se toma esta decisión en un momento en el que el reto energético lo que está pidiendo son soluciones, en un momento en el que Europa ha dicho que la energía nuclear está considerada como energía verde".

Por lo tanto, a juicio de Guardiola, "exigir la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz se ha convertido en otra cuestión de justicia", ha concluido.