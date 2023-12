PP tacha la enmienda de Unidas de "rabieta" y apoyaría cuentas si vinieran "sin firmar"

Ep

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha tachado la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) presentada por Unidas por Extremadura de "auténtica rabieta" y ha afirmado que si las cuentas llegaran a la sede de ducho partido "sin firmar" las apoyaría, ya que es el presupuesto "más social" de la historia.

Sánchez Juliá se ha pronunciado de esta forma durante su turno de fijación de posiciones este viernes ante la enmienda a la totalidad de las cuentas para el próximo ejercicio presentada por Unidas, que los 'populares' han rechazado.

"Ustedes, que vienen hablando del apocalipsis zombi que iba a venir a Extremadura con el nuevo gobierno, se han encontrado con que son unos presupuestos que si alguien los deja en las dependencias de Unidas por Extremadura sin firmar, ustedes los firman", ha recalcado el portavoz del PP.

Así, ha señalado que las cuentas tienen "más fondos para políticas sociales que nunca", tienen mayor impulso económico, más dinero para sanidad, para dependencia o para educación, más para el campo, para las políticas de vivienda o para las infraestructuras.

También, y ante la afirmación del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos durante la defensa de la enmienda a la totalidad de que las cuentas son "más de lo mismo", se ha preguntado por la razón de que durante los gobiernos socialistas dicho grupo nunca presentó una enmienda a la totalidad y se abstuvieron.

Asimismo, ha incidido en que no entiende cómo Unidas por Extremadura, que son "adalides de las políticas sociales", no se alegra de unas cuentas con las que se van a contratar más médicos o se va a luchar contra la lista de espera en dependencia.

"Si yo le pongo este presupuesto encima de la mesa y me voy, usted no me ve, usted lo firma y dice vaya presupuesto maravilloso que hay encima de la mesa para garantizar los derechos de todos los extremeños. Ese es su prejuicio", ha recalcado.

Y, ha concluido subrayado que "ustedes hoy aquí han venido a presentar una enmienda a la totalidad porque tenían que hacerlo. Como ya lo ha dicho la consejera. Ustedes la tenían decidida antes de ver el presupuesto. Y hoy, sinceramente, creo que ustedes se arrepienten de decir que no al presupuesto más social de la historia, porque son ustedes luego los que van a tener que explicarle a los extremeños que ustedes no quieren más sanidad, que no quieren más dependencia, que no quieren más educación".