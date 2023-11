El consejero Ignacio Higuero no se suma a la declaración del Ejecutivo Extremeño por 25N

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, miembro por VOX en el Ejecutivo Extremeño, ha explicado que no se ha adherido a la declaración institucional leída el pasado martes, tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres pues, considera que asume "postulados sectarios del feminismo".

En este sentido, Higuero ha señalado que "no nos adherimos porque no respeta la igualdad de trato a todas las víctimas de la violencia en el ámbito doméstico y asume los postulados sectarios del feminismo".



En este sentido, el consejero ha mostrado la condena de su formación a la "violencia contra la mujer" y ha subrayado que a Vox le habría gustado tener la "oportunidad" de llegar a una "declaración conjunta" con el PP "sin comprar la ideología feminista de género".



Higuero ha añadido que "no se nos ha dado la oportunidad y el Partido Popular ha preferido no contar con nosotros en esto. No obstante, respetamos al socio de Gobierno y ejercemos nuestra libertad de desmarcarnos".



A este respecto, ha recalcado que la declaración leída este pasado martes "no es la declaración institucional del gobierno de la Junta de Extremadura, sino la declaración institucional de una parte del gobierno de Extremadura" y que Vox no apoya, ha precisado.



Según Higuero, no pude adherirse a una declaración "basada en el feminismo radical que solamente contempla la ideología de género, que solo ha servido para enfrentarnos a los españoles".



Asimismo, ha afirmado que, "en este caso enfrenta a los hombres contra las mujeres, criminaliza al varón por el mero hecho de serlo, rompe el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la presunción de inocencia y deja sin protección a muchas víctimas de la violencia, como niños y ancianos".



En esta línea, Higuero ha criticado que el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha creado "problemas gravísimos" para las mujeres debido a la aprobación de la "llamada ley del 'Solo sí es sí'", que es una "auténtica chapuza legal que en un solo año ha dejado en libertad a más de 120 violadores y pederastas y que ha beneficiado penalmente a más de 1.200 delincuentes".

Para Higuero, la "solución" pasa por aplicar "medidas reales" como garantizar toda la asistencia y apoyo a las posibles mujeres víctimas de la violencia o por instar al Gobierno nacional a "identificar a los violadores que han salido a libertad gracias a la ley del 'Sí es sí', poniendo las medidas necesarias para proteger" a las mujeres en el caso de que alguno de ellos quiera trasladarse a la comunidad.



Y, ha concluido que "la solución pasa también por pedir la derogación inmediata de las leyes de género por una ley que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente o garantizar una inmigración controlada y ordenada, entre otras".