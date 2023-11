La psicoemocional es tipo de violencia más común entre mujeres con discapacidad extremeñas

Ep

La violencia de género psicoemocional (5,06%), la centrada en el pisco-control (3,44%) y la violencia física (4,28%) son los tipos de maltrato más comunes entre las mujeres con discapacidad en Extremadura.

Así lo ha revelado 'Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia', el primer estudio que Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha realizado para visibilizar una realidad "todavía desconocida".

El lanzamiento del estudio se ha hecho unos días antes de la celebración de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre y en este trabajo han participado más de 1.600 mujeres con discapacidad de toda España que han sufrido violencia de género y que forman parte del proyecto 'Mujeres en Modo ON VG'.

Del total de las entrevistadas, el 5,52 por ciento (88 mujeres) son de la comunidad autónoma extremeña, ha informado en nota de prensa la Fundación Inserta.

"Si algo caracteriza este estudio es el hecho de visibilizar una realidad que, hasta ahora, permanecía desconocida para muchos. A lo largo de toda nuestra trayectoria ayudando a mujeres con discapacidad a salir adelante, hemos podido ver cómo la discapacidad era un motivo de violencia o una consecuencia de ella. Por tanto, era necesario arrojar datos veraces sobre esta situación que, hasta entonces, estaban ocultos y podrían ser las herramientas de cambio y evolución que la sociedad, y en especial estas mujeres, necesitan", ha aclarado la directora de Transformación, Excelencia e Igualdad y secretaria general de Fundación ONCE y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.

CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO 'OJO AL DATO'

La violencia que más sufren las mujeres con discapacidad en Extremadura es la pisco-emocional, centrada en el acoso psicológico a la víctima; seguida de la pisco-control, que pone el foco en el control coercitivo o, en otras palabras, la manipulación del agresor a la víctima; y la violencia física, que implica el uso de la fuerza física.

No obstante, el estudio revela que estos no son los únicos tipos de violencia que sufren las mujeres con discapacidad en Extremadura. El 2,53 por ciento sufren violencia económica, el 0,65 por ciento sexual y el 0,13 por ciento violencia vicaria, que busca hacer el daño a través de los familiares, en especial de los hijos.

"Superar esta situación no es fácil. Y, por desgracia, no todas las mujeres consiguen salir de ese hoyo tan profundo", explica Carcedo. En Extremadura, solo el 3,33 por ciento de las mujeres con discapacidad denuncia la situación, mientras que el 2,02 por ciento decide no denunciar y el 0,20 por ciento retira la denuncia.

"En casos como estos es complicado, o incluso imposible, que las autoridades detengan al agresor si la víctima no lo denuncia. Por lo que el autor de los abusos puede seguir realizándolos de forma continua, sin ninguna consecuencia. Algo que la sociedad no puede aceptar", ha aseverado la directora.

Este estudio se enmarca en el proyecto 'Mujeres en Modo ON VG', que Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, puso en marcha en 2020 con el propósito de acompañar y empoderar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a través de la formación y el empleo.