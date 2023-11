Aumentan denuncias por robos de aceitunas en el campo extremeño pero, bajan kilos robados

Ep

El dispositivo conjunto entre la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura dentro del plan de actuaciones contra hurtos y robos de aceitunas en la presente campaña 2023-2024 ha permitido hasta el momento el incremento de las denuncias conocidas por la Guardia Civil por dichos robos en un total de siete, al pasar de 44 en 2022 a 51 desde el inicio de la campaña el pasado mes de septiembre, aunque no obstante han descendido los kilos sustraídos denunciados en unos 20.000.



Así se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza; el general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura, Carlos Sarrión, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, en la que han informado de las actuaciones del dicho plan.



También ha estado presente el teniente coronel jefe de la Comandancia, Manuel Delgado, quien ha detallado en cuanto al número de robos que son siete más que el pasado año y que ha bajado la cantidad que se sustrae en cada acción que se detecta en el campo.



Al mismo tiempo, ha subrayado que ya el pasado año se habían hecho "pequeños grupitos" que estaban actuando en el campo "de forma muy atomizada y muy dispersa" y que este año "se mantiene". "Han cometido algún hecho más o, por lo menos, se ha denunciado más, lo cual sería muy positivo que se agilice el tema de la denuncia, pero cantidades muy inferiores, 20.000 kilos menos".



Del mismo modo y en la parte de actividad policial, ha remarcado que se impulsaron medidas para tener una mayor presencia en el campo y que ven, por ejemplo, que ha habido 17 aprehensiones cuando el pasado año se dieron cuatro en el mismo periodo de tiempo, y que han dado como fruto la aprehensión de 47.000 kilos de aceitunas.



De estas actuaciones, dos han sido en puestos porque no tenían debidamente documentado la trazabilidad del producto, y las otras 15 "en ruta", tras lo que ha detallado que el número de inspecciones se ha multiplicado por cuatro en lo que va de campaña y que, ahora mismo, las cifras se sitúan en 80 realizadas frente a las 20 en las mismas fechas del pasado año.



También se ha multiplicado, en concreto por seis, el número de infracciones detectadas, 10 el pasado año en estas fechas ante 64 en las actuales, por lo que ha resumido que han incrementado la presencia y la actividad policial y, fruto de ello, consideran que "algo de responsabilidad en positivo" han tenido.



A continuación, se ha referido en concreto a un caso, una acción de inspección de un puesto al que acudieron los agentes para comprobar que la documentación que se tiene que traer por parte del agricultor avalaba toda la aceituna que se tenía depositada en el puesto, y dispuesta para llevarlo a la almazara correspondiente, así como que había documentación que avalaba 16.000 kilos de aceituna.



Posteriormente, ese producto se desplaza, ha resaltado, hacia otro puesto "para continuar recogiendo y demás", y cuando se hace la inspección final, se puede verificar que de la aceituna que supuestamente tiene acreditado su origen, 16.000 kilos, llevaba 29.000 "en realidad cuando se hace el último pesaje", ante lo que ese "desfase" de kilos es lo que la Guardia Civil considera de "origen desconocido", y en relación a lo cual ha precisado que el hecho de que no esté su origen acreditado no significa que esa aceituna sea perjudicial para el consumo humano.



"Sencillamente, (significa) que no va a cumplir los estándares de calidad para entrar en el sistema, para entrar en el circuito, ahí es donde se produce la infracción, en el momento en el que se está llevando a una cooperativa o a una almazara un producto que no tiene un origen acreditado", ha puntualizado, junto con que se producto puede ser fruto de un error administrativo o en el trámite de documentación, aunque "en gran medida" saben que procede de haber sido sustraído o robado.



Por eso, este año la Guardia Civil está incidiendo más en la actividad en los puestos "para frenar esa opción que hay de colocar el producto de forma fácil, a ver si de esa manera conseguimos que la gente que se dedica a robar no tenga facilidades para colocar este producto en el mercado y llevarlo finalmente a consumo". Un procedimiento que, ha agregado, está en fase de instrucción, por lo que tienen la medida cautelar de la inmovilización, tras lo que tendrán lugar los trámites de audiencia, las alegaciones que pueda presentar el afectado y lo que resuelva la autoridad competente.



A tenor de estos datos, Manuel Delgado ha precisado que ha sido en las últimas semanas cuando han notado "un poquito de más de movimiento en la parte de robos", así como que, en global, hasta el 15 de noviembre en 2022 se denunció la sustracción de 64.000 kilos y que este año se han denunciado 45.000 kilos sustraídos, pese a registrarse siete hechos delictivos más. En cuanto a las detenciones practicadas, ha resaltado que tienen la misma cifra del pasado año como detenidos o investigados judiciales, un total de cinco.



DISPOSITIVO PREVENTIVO



En su intervención, Francisco Mendoza ha recordado que a finales de septiembre mantuvo una serie de reuniones con representantes de las consejerías de Agricultura y de Salud para preparar el dispositivo especial de este año a efectos de prevenir el posible incremento de robos de aceituna que pudieran tener lugar como consecuencia del incremento del precio de este producto y, especialmente, del aceite.



Un dispositivo "preventivo" que, como ha explicado, consistía en la coordinación de actividades de inspección sobre los puntos de compraventa de aceitunas, al entender que se trata de espacios "estratégicos" donde "efectivamente" se puede detectar la aceituna de procedencia irregular o desconocida que pudiera suponer un indicio de que se había perpetrado algún robo en alguna explotación agraria, además de un incremento de la presencia de la Guardia Civil sobre el terreno a través de medios aéreos o el Escuadro de caballería.



Como consecuencia de ese dispositivo, han querido dar cuenta de algunas de las operaciones realizadas que han permitido detectar la presencia de aceituna "irregular" o de procedencia desconocida en determinados puntos de compraventa de aceituna que, "inmediatamente", es inmovilizada hasta que se averigua su procedencia y o bien se devuelve a su titular o bien es destruida en su caso, al tiempo que ha incidido en que la presencia de la Guardia Civil ha permitido detectar operaciones de sustracción de dicho producto en el campo de un volumen "importante".



A su vez, Mercedes Morán ha compartido con el delegado que forman unos equipos que "están empezando a dar sus frutos" y que, "efectivamente", en una operación conjunta de la Guardia Civil con equipos formados por inspectores de las consejería de Agricultura y la de Salud se ha detectado una cantidad de aceituna de procedencia "irregular" y a la que no se ha podido determinar su procedencia.



Una operación que, destaca, demuestra el "importante" trabajo conjunto tanto del Ejecutivo regional como de la Benemérita que "debe tranquilizar a todos los agricultores porque da idea de que estamos trabajando, precisamente, para evitar esas irregularidades" y ver "en qué se traduce finalmente" y si tiene que ir a destrucción esa aceituna o no, a la vez que ha apuntillado que lo que quieren con esta labor es intentar que quien roba aceituna "lo tenga lo más difícil posible".



Finalmente, Carlos Sarrión ha subrayado la importancia de esta colaboración que "tiene sus frutos" y que "a final el efecto preventivo se consigue con un conocimiento general de la población de lo que se está haciendo".