PSOE: “María Guardiola ha pasado del Habla Extremadura a gobernar callando a la Asamblea”

Así, lo ha criticado el portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, asegurando que la presidenta del gobierno de coalición del PP y VOX, María Guardiola empezó la legislatura con el lema “Habla Extremadura” y está gobernando callando a la Asamblea de Extremadura.

En este sentido, Vergeles ha recalcado que la Cámara autonómica “no es un teatrillo, es el control al gobierno y es la representación legítima y democrática de los ciudadanos extremeños y extremeñas”.

El portavoz socialista ha registrado una solicitud de amparo ante la Mesa de la Asamblea por incomparecencia injustificada de un alto cargo de la Junta de Extremadura ante la Comisión de Administración Pública celebrada el pasado 15 de noviembre para responder a una pregunta del grupo parlamentario socialista.

Para Vergeles, un hecho de “suma gravedad” ante el que los socialistas se han viso obligados a acometer esta primera acción, “sin descartar otras de no producirse las explicaciones oportunas”.

En este sentido, ha considerado que se está traspasando una línea muy peligrosa “que transita desde la falta de transparencia a una consideración de impunidad por parte de la Junta de Extremadura.”

El portavoz socialista ha indicado que el amparo se fundamenta en que la pregunta debe responderse porque así lo obliga los artículos 110 y 111 de la Constitución Española, matizando que “el PP no puede ser el más constitucionalista para algunas cosas y rozar la inconstitucionalidad en otras”.

Junto con ello, ha relatado que el amparo se solicita para que la Mesa de la Asamblea de Extremadura sustancie la pregunta en la Comisión de Hacienda y para que se incluya en el acta de la sesión celebrada el pasado día 15 la queja por la incomparecencia y las explicaciones de la Junta de Extremadura, “algo que impidió el presidente de la comisión”.

Vergeles ha explicado que no es la primera vez que su grupo se ve obligado a hacer una queja por falta de transparencia, matizando que “hicimos una queja por falta de transparencia cuando nos obligaron al derogazo, hemos hecho quejas repetidas por no contestar a preguntas escritas de este grupo parlamentario a los miembros del gobierno de la Junta de Extremadura o contestar parcialmente y además por no reconocer los conflictos de intereses en los que se encuentran los 42 cargos públicos de la comunidad autónoma y, cuando a nosotros se nos hurta la transparencia, se le está hurtando a todos los extremeños”.