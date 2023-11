La consejera extremeña de Salud apoya que se mantenga el MIR único para toda España

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha mostrado su apoyo a que se mantenga el MIR único para toda España.



Así pues, la titular extremeña de Salud se ha unido al "posicionamiento mayoritario" junto con otras comunidades autónomas que han realizado este lunes al ministro de Sanidad en funciones, José Manuel Miñones, para que mantenga el MIR único y no implante una descentralización en su gestión que supondría una "nueva desigualdad entre españoles".



En concreto, la consejera extremeña ha apoyado esta petición tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada este lunes mediante videoconferencia, en la que el ministro de Sanidad se ha comprometido a atender las reivindicaciones de las comunidades autónomas ante informaciones que apuntan a una posible descentralización del MIR.

En este sentido, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, García Espada ha indicado que el debate no debería estar en "si trocear o no la formación especializada", sino en crear el "número suficiente de plazas para dar el servicio óptimo a los ciudadanos". "La sanidad requiere de certidumbre y cohesión y no de más desigualdades entre autonomías", ha asegurado.

De este modo, la consejera ha considerado que es necesario incrementar las plazas de formación sanitaria especializada para dar respuesta a la "necesidad urgente" de médicos en toda España y particularmente en Extremadura.



García Espada ha alertado también del riesgo de ruptura del modelo actual y la pérdida de homogeneización que podrían suponer estos cambios, si se llevan a cabo, con la "consecuente pérdida de calidad asistencial", en sintonía con lo manifestado por otros gobiernos autonómicos y por los propios profesionales, representados por el Foro de la Profesión Médica.



Cabe destacar que este foro agrupa al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.



La consejera ha indicado que tanto el sistema de selección del MIR como la acreditación, evaluación y programas docentes deben mantenerse a nivel nacional, bajo la responsabilidad del Ministerio de Sanidad.



Finalmente, ha solicitado al ministro que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe ser ordinario y presencial y no extraordinario ni telemático como el celebrado este lunes.