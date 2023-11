Comisión Territorial de Violencia Sobre la Mujer coordina acciones de atención víctimas

Ep./Rd.

La secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, ha participado en la Comisión Territorial de Violencia Sobre la Mujer que ha mantenido su reunión semestral para coordinar acciones de atención a las víctimas de violencia de género.

En el encuentro, se ha señalado que la falta de psicólogos en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Badajoz, donde solo hay una psicóloga en plantilla, provoca un retraso de ocho meses en la emisión de los informes periciales de asistencia a las víctimas de violencia de género o de abusos sexuales, necesarios para las causas judiciales, por lo que se estudiará cuántas plazas habría que proveer para reforzar la plantilla.



Según Sánchez, para ello, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta dará lo pasos necesarios a través del Ministerio de Justicia, con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para intentar solventar esta situación y, mientras tanto, se podría suscribir el correspondiente convenio para reforzar, "aunque sea temporalmente", la prestación ese servicio.



Además, ha señalado que en el IML pacense la psicóloga "está haciendo todo el trabajo que puede, pero una sola persona no llega y, por lo tanto, habría que reforzar" la plantilla, ya que esos restrasos "son inaceptables" para poder dar una buena atención a las víctimas.

Cabe destacar que, en el IML de Cáceres, existen dos psicológas cuando este órgano tiene a su cargo 7 partidos judiciales, que son la mitad de los que dependen de Badajoz, donde hay 14 partidos judiciales.



La Secretaria General ha matizado que "Badajoz tiene el doble de partidos judiciales y tiene la mitad de la plantilla que Cáceres", resaltando que esta falta de psicólogos implica un retraso a la hora de emitir los informes periciales para los tribunales de justicia que son imprescindibles para solventar "con la mayor agilidad posible" todos los asuntos de violencia de género o pruebas preconstituidas a menores víctimas de violencia de género o víctimas de delitos que se hayan cometido contra la libertad sexual.



Así las cosas, en la jurisdicción de Badajoz, se están tardando 8 meses en emitir esos informes mientras que en la provincia de Cáceres "se está solventando con mayor agilidad", en un mes y medio o dos meses.

"Entonces es un retraso que no es aceptable y no debe ser admisible para dar siempre una respuesta lo más rápida posible y lo más ágil posible a estas cuestiones", ha insistido la responsable regional.



Esos informes que deben emitir los psicólogos son imprescindibles para "determinar si existen indicadores reveladores de asimetría de poder, dominación, es decir, si existe o no violencia de género", ha dicho Sánchez, por lo que son informes periciales técnicos que auxilian a los órganos judiciales y que "son necesarios".



Los psicólogos de los IML también emiten informes sobre pruebas preconstituidas, sobre la declaración de los menores que han sido víctimas de agresiones sexuales o víctimas también de violencia de género, que han presenciado, convivido o sufrido la violencia de género, igual que en sus madres en el domicilio, o en su caso cualquier otro informe relativo a la credibilidad también de los menores en este tipo de delitos.



Ante esta situación, la Junta de Extremadura "tiene las puertas abiertas" para intentar implementar todas aquellas medidas que supongan una mayor colaboración entre instituciones, sobre todo para "dar una asistencia lo más adecuada posible, de calidad y con la mayor agilidad a las víctimas de violencia de género", ya que "es evidentemente la preocupación que tenemos todas las instituciones a la hora de luchar contra esta lacra", ha señalado la secretaria general de Igualdad.



Para avanzar en ese fin, la Junta se ha comprometido a dar los pasos necesarios para reforzar la asistencia psicológica pues, "hay una infradotación de plazas en el Instituto de Medicina Legal".



Al mismo tiempo, también se va a mantener una reunión con los decanos de los colegios de abogados, tanto de Cáceres como de Badajoz, para reforzar la prestación del servicio de abogados de asistencia letrada a las víctimas de violencia de género, "ya que se vienen arrastrando algunas difunciones desde tiempo atrás", ha dicho Sánchez en declaraciones a los medios.



Otro de los asuntos que se ha abordado en la reunión es extremar la colaboración de las 36 oficinas de igualdad que existen en Extremadura para que las técnicas de esas oficinas puedan acompañar a las víctimas en los primeros contactos con la policía, con las fuerzas de cuerpos de seguridad o con los juzgados, "cuando formulan una denuncia y dan ese paso valiente para acabar con la situación que están sufriendo".

MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS

Por su parte, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha destacado en declaraciones a los medios tras la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer que se trata de “mejorar la coordinación de todos los recursos administrativos y de carácter institucional a los que pueden tener acceso las mujeres víctimas de violencia de género”, así como detectar “los problemas que existan para el mejor funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer”.

En este sentido, ha explicado que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de profundizar en la coordinación con la Guardia Civil de la provincia de Cáceres para que las víctimas no tengan que estar esperando un tiempo desmesurado antes de prestar declaración ante el juez y esperar a las medidas de protección.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la intención de incluir a las Policías Locales de Cáceres y Badajoz en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), según informa el TSJEx en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, la presidenta del TSJEx ha explicado que en breve se firmará el convenio con la Policía Local de Cáceres para suscribirse a VioGén para potenciar las funciones de protección de mujeres víctimas de violencia de género.

A este respecto, Tena Aragón ha destacado la necesidad de que exista mucha más participación y colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local, y no sólo de las poblaciones grandes, por ello con la intervención de las diputaciones provinciales en los pueblos más pequeños se potenciará también dicha colaboración.

Por otra parte, se ha tratado la manera de que las víctimas tengan por parte del abogado de oficio un acompañamiento "desde el principio y más rápido".

Por último, la Comisión Territorial de Violencia de Género ha destacado el papel de las Oficinas de Igualdad y de la importancia de que hagan un acompañamiento total a la víctima. Todas las mancomunidades cuentan con una Oficina de Igualdad lo que permite llegar con los recursos físicos y psicológicos a todas las zonas rurales.

REUNIÓN SEMESTRAL

Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha acogido la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, con el objetivo de coordinar las actuaciones que vienen realizando desde las comisiones provinciales y las distintas administraciones implicadas.

En ella han participado, entre otras autoridades, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la Subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés Gordillo; el Comisario Principal Jefe, Alfredo Garrido, así como miembros de la Administración de Justicia, Guardia Civil, Policía Local, IMEX y los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores.

Por otro lado, el TSJEx ha acogido la reunión de la Comisión Territorial de Policía Judicial, en la que se está trabajando para incrementar el número de celebración de juicios rápidos.

Finalmente, también se ha llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Cáceres para la cesión de una parcela para depositar los vehículos que están custodiados judicialmente.