Interior contabiliza 2.215 casos activos de violencia de género en Extremadura

Ep

El Ministerio del Interior contabiliza un total de 82.649 casos de violencia de género con seguimiento policial en España, de los cuáles 2.215 están localizados en Extremadura tras aumentar un 25 por ciento en el último año, según la estadística de Viogen a fecha 31 de octubre de 2023 consultada por Europa Press.



En la región, hay 646 casos con nivel de riesgo no apreciado, 1.106 con nivel bajo, 435 con nivel medio, 27 con nivel alto y uno extremo. Los casos inactivos son 13.474 y las víctimas totales 14.025.



Por edades, hay 25 casos activos de menores de edad, de los cuáles 7 son de riesgo medio y el resto bajo o no apreciado. Entre las jóvenes de entre 18 y 30 años hay 572 casos, entre ellos uno de riesgo extremo y ocho de nivel alto. Entre 31 y 45 años hay 944 casos activos, 602 entre 46 y 64 años, mientras que las mayores de 65 suman 72.



Si se compara con los datos de hace un año, cuando había 1.769 casos activos, se ha producido un incremento de 446, que supone un incremento del 25 por ciento. También ha aumentado la gravedad de los mismos, ya que entonces había once de riesgo algo, por los 27 actuales, y ninguno extremo, por uno que contempla el último informe.



DATOS NACIONALES



Los 82.649 casos contabilizados a nivel nacional son 7.509 más que hace un año (75.140), según la estadística de Viogen. Además, 1.038 pertenecen a menores de 18 años, 21.645 de 18 a 30, 36.007 de 31 a 45, 22.083 de 46 a 64 y, finalmente, 1.876 de 65 o más.



La estadística, consultada por Europa Press, también indica que en más de la mitad de los casos (42.309) las mujeres tienen menores a su cargo, 6.012 más que en el mismo mes del pasado año.



17 CASOS DE RIESGO EXTREMO Y 961 DE RIESGO ALTO



Asimismo, según indican en los datos facilitados por Interior, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía considera que hay 17 casos activos en riesgo extremo. Por comunidades, existen tres en Andalucía, cuatro en las Islas Baleares, uno en Cantabria, cuatro en la Comunidad Valenciana, uno en Extremadura, dos en la Comunidad de Madrid y dos también en Murcia. Mientras, en riesgo alto en toda España hay 961, en medio 13.350, en bajo a 32.262 y en riesgo calificado como no apreciado 32.059.



La estadística también muestra que el número de víctimas de violencia de género registradas en el sistema policial son 676.153, un 7,3% superior a 2022, con 636.424.



1.396 MENORES, EN RIESGO



Igualmente, contabiliza un total de 1.396 casos de menores en situación de riesgo, 9.764 en situación de vulnerabilidad y 10.262 casos de especial relevancia.



Desde el 13 de marzo de 2019, 4.126 menores han estado en situación de riesgo, 9.764 en situación de vulnerabilidad y 34.733 han sido considerados casos de especial relevancia.