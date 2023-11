Vox registra propuesta para instar al Gobierno a evitar "invasión" de inmigración ilegal

En la misma, Vox al Gobierno de España a tomar "todas las medidas" necesarias, para evitar la "invasión" de inmigración ilegal que se está viviendo, en su opinión, en estas últimas semanas.

Según el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, "una invasión que puede poner en peligro nuestra forma de vida, que ya, de hecho, está poniendo en peligro el futuro en algunas ciudades de Europa y que, en modo alguno, queremos que ese futuro que con tanta dificultad van a afrontar en otros lados lo tengamos que afrontar también en España".



El diputado, que ha estado acompañado por el presidente del grupo parlamentario y también senador por designación autonómica, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado que esta "inmigración ilegal" esté "respaldada totalmente" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo, por lo que, a través de su iniciativa, el Grupo Vox busca la "defensa" de las fronteras nacionales.



También, ha abundado que, quiere "dejar claro" a todas las personas que entren de manera ilegal en España que "no van a poder regularizar su situación" y que se expondrían a la "expulsión inmediata, como además viene recogido en la ley", así como pide no subvencionar a asociaciones o ONG que "aumentan el flujo de la inmigración ilegal en España" para evitar, de esta forma, el "efecto llamada".



Según el portavoz, "nosotros creemos que el problema de la inmigración ilegal no se soluciona regando España de personas que, desgraciadamente, han llegado a nuestras costas sino que hay que resolverlo en origen y, sobre todo, hay que enviar el mensaje de que la inmigración tiene que ser legal y regulada, que quien venga a España, y nosotros no nos oponemos a la inmigración legal de ninguna de las maneras, quien venga a España tiene que ser, de manera, insisto, legal y regulada".



También, y preguntado por si este mensaje ha sido trasladado a la Junta de Extremadura, toda vez que Vox forma parte del Ejecutivo extremeño, Óscar Fernández Calle ha incido en que, aunque ambas formaciones forman parte de un gobierno de coalición, son "dos partidos totalmente diferentes".



Ha explicado que "nosotros tenemos 60 puntos en común, que son los 60 puntos que han facilitado el gobierno de la Junta de Extremadura y, a partir de ahí, nosotros tenemos diferencias obvias en muchos otros puntos, no en todo coincidimos. Nosotros lo que queremos es llevar a efecto esos 60 puntos que hemos acordado con ellos y el resto de las cosas intentaremos consensuarlas. Algunas se podrán consensuar y, evidentemente, otras no, porque, insisto, somos dos partidos absolutamente diferentes y diferenciados".

De este modo, ha reconocido que, en la cuestión de los migrantes, ambas formaciones tienen "puntos de vista diferentes", aunque ha señalado que hay "una buena relación" entre los dos partidos que forman el gobierno de la Junta de Extremadura.



VOX PRESENTA UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN



El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha informado de que su grupo ha presentado un recurso de reconsideración ante la Mesa de la Asamblea al haber decidido ésta no admitir a trámite una iniciativa en la que se pedía la reprobación del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.



Ha cuestionado que "nos la han echado para atrás con un argumento, a nuestro juicio, absolutamente peregrino, que dice que no afecta a asuntos que afecten a la comunidad de Extremadura", recalcando que Vox pide la reprobación del primer edil emeritense por "faltar a su obligación de información mínima" en relación a la llegada de migrantes a la ciudad procedentes de Canarias.



En este sentido, Gordillo ha querido hacer también una "consideración" acerca de la actitud de Rodríguez Osuna en el último pleno municipal respecto a los concejales de Vox y que, en concreto, ha calificado de "machista" por el trato dado por el primer edil emeritense a la edil de Vox, Marta Garrido.



Según el responsable de Vox, "el señor Osuna no es el dueño de la ciudad de Mérida y tiene que comprender que esas palabras que dijo de que iba a hacer lo posible para que Vox no estuviera en las instituciones, como es el Ayuntamiento de Mérida, son absolutamente improcedentes e intolerables".



Asimismo, ha recalcado que "la democracia consiste en eso que ellos tanto hablan, la diversidad, pero la diversidad no se puede entender como algo que él tolera, sino como todo lo que existe siempre que esté dentro de la ley. Y Vox está ahora mismo mucho más dentro de la ley que el Partido Socialista, a nuestro juicio, con lo que está perpetrando en España, un gobierno con golpistas y con terroristas".



Y, sobre la Ley de Amnistía, Ángel Pelayo Gordillo ha señalado, como senador, que le parece que será una norma "absolutamente" anticonstitucional, por lo que, "naturalmente, será recurrida y el Tribunal Constitucional emitirá una sentencia, un dictamen o un informe".

Y, ha concluido que, con ella, se está dando una "actitud completamente antidemocrática" y, "no se puede hacer esto. España no merece esto. Y, además, decir que lo hace en nombre de España. Pero bueno, por favor".