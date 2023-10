La Junta espera que el debate de investidura de Pedro Sánchez "sea cuanto antes"

Ep.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha indicado que el Ejecutivo regional espera que el debate de investidura de Pedro Sánchez "sea cuanto antes".

"Esperemos que sea cuanto antes y que podamos tener lo que necesitamos nosotros para seguir adelante", ha aseverado Bazaga este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Así, a preguntas de los medios por cómo podría afectar a la elaboración de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio la investidura de Sánchez, la portavoz ha señalado que a ella también le "gustaría saber si va a afectar o no va a afectar".

De igual modo, y sobre si se conoce la fecha en la que podrían ser presentados los PGEx, Victoria Bazaga ha dicho que no se cuenta con una fecha. "No, fecha no. Va a ser pronto pero fecha no", ha añadido.