Aline y Bernard dejaron cuatro veces más lluvias de lo normal del 17 al 22 de octubre

Las borrascas 'Aline' y 'Bernard' dejaron cuatro veces más lluvias de las normales entre el 17 y el 22 de octubre, según concluye la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera que sucesivos frentes sigan llegando durante lo que queda de semana y, por tanto, seguirán cayendo precipitaciones en buena parte del país.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha indicado que entre el 17 y el 22 de octubre cayeron sobre la Península 48 litros por metro cuadrado en el conjunto de España, cuando lo normal son unos 13 litros por metro cuadrado.

Por tanto, señala que estas borrascas están confiriendo un carácter para el mes de octubre más lluvioso de lo normal, ya que entre el día 1 y el 22 se han acumulado 61 litros por metro cuadrado, cuando lo normal en esos 22 días son 52 litros por metro cuadrado. Así, precisa que en lo que va de mes ha llovido un 117 por ciento más de lo normal.

No obstante, admite que hay diferencias entre las distintas zonas puesto que en puntos de Extremadura o este de Castilla-La Mancha y este de Castilla y León hay áreas que duplican el valor normal de precipitación e incluso en Madrid se ha triplicado ese valor, mientras que en puntos del Cantábrico Oriental no ha llovido ni la mitad de lo habitual y a orillas del Mediterráneo no se llega ni a la cuarta parte de las precipitaciones habituales en los primeros 22 días del mes de octubre.

Del Campo destaca que incluso varias zonas del sureste, donde apenas ha llovido y celebra que las precipitaciones asociadas a Aline y Bernard han logrado que suba la reserva de agua embalsada un 1 por ciento. "Se trata del primer ascenso desde el mes de junio", subraya el portavoz, que explica que estas precipitaciones generalizadas abundantes que han afectado a amplias zonas del país han logrado aumentar el agua embalsada más que las de septiembre, que en algunos puntos fueron torrenciales pero que no sumaron a la reserva hídrica.

SIGUEN LAS LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS OTOÑALES

En cuanto a los próximos días, Del Campo pronostica que se mantendrá un tiempo "típicamente otoñal" en la mayor parte del país, ya que seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán lluvias especialmente en el oeste de la Península, sobre todo en el oeste de la Península y en particular en Galicia y zonas próximas, donde se esperan las más abundantes, al contrario que en las regiones mediterráneas donde no llegarán.

Asimismo, soplarán rachas de viento muy fuertes, principalmente en la mitad norte y habrá temporal marítimo en el Atlántico gallego y en la cornisa cantábrica, sobre todo el jueves. En cuanto a las temperaturas, prevé que en general se situarán en los valores propios para la época del año.

En concreto espera que el jueves llegue un nuevo sistema frontal activo, que atravesará gran parte del territorio y que dejará precipitaciones en amplias zonas excepto en el Mediterráneo y Baleares, donde habrá cielos poco nubosos o con intervalos de nubes.

Las lluvias serán abundantes en Galicia, donde podrían ser fuertes y persistentes. En el Cantábrico también lloverá, en los Pirineos, en el oeste de Castilla y León y en el entorno del sistema central.

Además, el viento soplará con rachas muy fuertes en amplias zonas del norte y sureste de la península y habrá también temporal marítimo, olas de hasta 6 metros en el Atlántico gallego y de hasta 5 metros en el Cantábrico. Las temperaturas bajarán por el noroeste, pero subirán en el Mediterráneo. En estas regiones mediterráneas las temperaturas serán más altas de lo normal para la época, ya que por ejemplo en Barcelona se alcanzarán los 26 grados y hasta 28 o 30ºC en ciudades como Alicante, Valencia o Murcia.

Por el contrario, en el interior de la Península predominará un ambiente más fresco. Por ejemplo, en puntos del valle del Ebro, Cantábrico y tercio Sur se superarán los 20ºC, pero en zonas del interior las máximas se quedarán entre los 15 y 20ºC. Las mínimas por su parte serán frescas pero no muy frías y solamente se bajará de los 10ºC durante la madrugada en Castilla y León y en los páramos del centro, así como en las zonas de montaña.

El viernes el frente llegará debilitado al este peninsular y pueden registrarse algunas lluvias en el norte de Cataluña y en el este de Andalucía. Los vientos del oeste y del suroeste seguirán aportando humedad al oeste de la Península, con lluvias sobre todo en Galicia, Castilla y León y Cantábrico Oriental y también en Pirineos y entorno del sistema Central, donde nevará por encima de 1.800 a 2.000 metros.

Las temperaturas descenderán en casi toda España, excepto en el Cantábrico, donde subirán ligeramente y llegarán el viernes a superar los 20ºC, y en el Mediterráneo, donde pasarán de 25ºC.

Durante la madrugada, en el norte y el centro de la Península bajarán de 10ºC y no llegarán a los 20ºC en las horas centrales del día, excepto en los valles del Guadiana y Guadalquivir.

En cuanto al fin de semana, el portavoz de la AEMET ha adelantado que seguirán llegando vientos húmedos procedentes del Atlántico y que el sábado las lluvias afectarán sobre todo en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura.

El domingo prevé que un nuevo frente alcanzará la Península y dejará lluvias en buena parte del oeste, de modo que durante ambos días, las precipitaciones más abundantes se registrarán en el oeste de Galicia y en le área Mediterránea. Las temperaturas esos días no experimentarán grandes cambios o bien ascenderán ligeramente.

En definitiva, Del Campo apunta que habrá un ambiente "propio para esta época del año" aunque algo más cálido en el Mediterráneo, donde se podrán superar los 25ºC.

Respecto a Canarias, espera que los próximos días predominen los cielos con intervalos nubosos y que las nubes serán más compactas en el norte de las islas con mayor relieve, donde caerán lluvias débiles mientras que en el sur estará algo más despejado pero con intervalos de nubes. Las temperaturas subirán ligeramente en el archipiélago y se situarán entre 20 y 22ºC durante la madrugada y entre los 25 y 27ºC en las horas centrales del día.