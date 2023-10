La diputada del PP denunciada por De Miguel dice que no la amenazó

Ep.

La diputada del PP en la Asamblea de Extremadura Sandra Valencia Ramos, que ha sido denunciada por la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ante la Policía por supuestas amenazas --durante el pleno de la Cámara regional de este pasado jueves-- relacionadas con su hijo, ha afirmado que lo ocurrido "en ningún momento ha sido una amenaza" y que, en todo caso, tiene "la conciencia muy tranquila".



"Quiero dejar claro que no he amenazado en ningún momento a la señora Irene de Miguel. Tras un debate bronco me he acercado a ella y le he trasladado una reflexión en privado. En ningún momento ha sido una amenaza sino un comentario en un tono distendido y sin intención alguna de ofender", ha señalado Valencia Ramos en una entrada en redes sociales, recogida por Europa Press.



En esta línea, y tras indicar que ha llamado a Irene de Miguel "para intentar aclarar lo ocurrido, pero no ha querido coger el teléfono", la diputada 'popular' ha señalado que confía en el Estado de Derecho y que tiene "la conciencia muy tranquila". "Estoy en política para mejorar la vida de los extremeños y no para el enfrentamiento y el ruido", añade.



Al mismo tiempo, Sandra Valencia Ramos defiende que el hecho de que se sea "rivales políticos" y no se piense "igual" no significa, ha apuntado, que no se pueda hablar "de forma sincera y honesta".



"Cuando defiendo un argumento lo hago pensando en el futuro, en nuestros hijos. En los suyos y en los míos, porque también soy madre. Es lo que quise transmitirle, pero veo que un comentario sin maldad ha sido usado de manera desmedida y no voy a callarme", incide la diputada del PP.



Finalmente, Valencia Ramos recalca que ella es una "mujer libre", además de madre, y que dirá "siempre" lo que piensa. "Jamás amenazaría a nadie, y mucho menos a un niño", subraya.