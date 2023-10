La Junta trabaja para "salvar" la "baja" ejecución y certificación de fondos europeos

Ep/Rd

Así, lo ha recalcado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en el pleno de la Asamblea, recalcando que la Junta está trabajando para "salvar" con un "esfuerzo titánico" la "baja" ejecución y certificación de fondos europeos aplicada por el anterior Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara.



En una comparecencia a petición propia, para abordar la situación de este materia desde que accedió al poder el Ejecutivo regional de María Guardiola, la consejera ha lamentado la "incapacidad" y la "falta de dedicación" del anterior Gobierno autonómico para aprovechar los fondos europeos que llegan a la región.

En referencia a los socialistas, Manzano ha señalado que "tienen que tener la conciencia muy tranquila, porque éste es el resultado, porque saben que este gobierno pese a su incapacidad y falta de dedicación va a salvar todo aquello que no han sido capaces de conseguir en sus años de gobierno".



A este respecto, ha reprochado también a los socialistas que "lo que han hecho ha sido no aprovechar el tiempo, no han aprovechado los siete años que han tenido", y que "ahora el Gobierno tiene que realizar un esfuerzo titánico para tratar de no perder esos fondos en el poco plazo de que dispone".



La consejera ha explicado que la fase de autorización, disposición y obligación de pago tiene que cumplirse antes del próximo 31 de diciembre, mientras que la verificación, certificación y reembolso tiene que cumplimentarse hasta marzo de 2024 como máximo.



En concreto, según los datos facilitados en su comparecencia este jueves en la Asamblea, en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, desde que comenzó su aplicación en 2017 y hasta julio de 2023, está certificado por parte de Extremadura un 69,49 por ciento y hay pendientes de certificar hasta marzo de 2024 un montante de 290 millones (el 30,51 por ciento).



A su vez, en el Fondo Social Europeo (desde su aplicación en 2016 y hasta julio de 2023), está certificado el 75,31 por ciento de los fondos en la región, y restan por certificar 105 millones (el 24,69 por ciento); y en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (desde 2017 y hasta julio de 2023) se ha certificado un 75,31 por ciento de los fondos y están pendientes de certificar 28 millones (el 24,69 por ciento).



La consejera ha añadido que la certificación media anual de dichos fondos desde 2016 en la comunidad asciende a 152,8 millones de euros; mientras que ahora en ocho meses de gobierno (desde julio que tomó posesión el nuevo Ejecutivo regional y hasta marzo de 2024 cuando se establece el plazo para hacerlo) hay 423 millones de euros pendientes de certificar.



Por otro lado, y aunque los gastos tienen que estar declarados a 31 de diciembre de 2025 ante la UE, la consejera ha destacado la situación en la que se encuentra el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2022, que, a 31 de julio de 2023, presenta un porcentaje de ejecución del 66,34 por ciento, por lo que quedan pendientes de declarar 540,9 millones de euros (el 33,6 por ciento).



Sobre la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation, se ha ejecutado por el 19,54 por ciento, de tal modo que de los 752 millones de euros asignados se han pagado 147 millones de euros y restan por ejecutar 605 millones, ha explicado Elena Manzano.



Posicionamiento PP



La diputada del PP, Isabel Babiano Serrano, ha criticado que tras 36 años de gobierno socialista "Extremadura sigue siendo la región más pobre de España", y ha lamentado la "dejadez" y "enorme irresponsabilidad" del anterior Ejecutivo autonómico del PSOE por su "pésima gestión" en materia de fondos europeos.



Así, ha reclamado que "asuman que su gestión ha sido muy deficiente y reconozcan que le han dejado un panorama desolador al nuevo Gobierno de Extremadura" y, ha advertido del "desastre" que supondría una "pérdida" de fondos europeos.

Y, ha cuestionado que "van a ser meses de mucho trabajo para la región necesita esos fondos y va a evitar que se pierdan", defendiendo que esos fondos ayudarán a "lanzar a Extremadura hacia un modelo económico sostenible" y "salir del retraso como región".



Posición del PSOE



Mientras, el diputado del PSOE, Jorge Amado, ha dicho que es "rotundamente falso" que los fondos europeos en Extremadura estén "mal ejecutados" y "mal gestionados" por parte del anterior Gobierno regional, sino "todo lo contrario", y ha subrayado que lo que ocurre en realidad es que "los fondos europeos pendientes son pendientes de certificar".

Según Amado, "a día de hoy está todo gastado, e incluso en niveles de ejecución por encima del cien por cien. Los programas están cerrados", matizando que "somos la tercera comunidad con más fondos certificados en Bruselas".



De este modo, Amado ha pedido a la Junta que trabaje para llevar a cabo las "verificaciones administrativas", y ha incidido en que "no hay peligro de devolución de los fondos", asegurando que "no existe riesgo siempre y cuando ustedes (el actual Gobierno regional) quieran, trabajen y no se hagan los remolones".



Para el diputado del PSOE, "el verdadero peligro son ustedes, sus políticas de privilegios, su hipoteca con Vox", afirmando que "nunca en la comunidad se han tenido que devolver fondos europeos", excepto cuando gobernó el 'popular' José Antonio Monago cuando se devolvieron 58 millones de euros.



Posición de VOX



El diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, ha criticado el anterior Gobierno regional socialista "ha dejado (a Extremadura) como la región más atrasada de Europa, la más pobre, y con una brecha digital terrible", y ha lamentado la "baja" ejecución de los fondos europeos "por la falta de previsión del Gobierno social-comunista".



Ha cuestionado al PSOE que "han tenido seis años y tres años posteriormente y no han hecho absolutamente nada" y, que "da pena" la ejecución aplicada por los socialistas en cuanto a fondos europeos.



El parlamentario de VOX ha añadido que "no sé si va a contratar más gente para intentar solventar lo que nos hemos encontrado, pero sí es cierto que van a tener que desayunar muy bien los funcionarios porque van a tener que trabajar en un 150 por ciento", para que "estos fondos se queden en beneficio de los extremeños".

Posición de UNIDAS POR EXTREMADURA



El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha criticado del anterior Gobierno regional la "falta de ejecución de fondos", la "falta de transparencia en la información" y los "niveles de cogobernanza con el resto de los grupos políticos a la hora de tomar decisiones".



Asimismo, ha pedido al actual Ejecutivo autonómico "diálogo" con los grupos parlamentarios para establecer las "prioridades" en el destino de los fondos europeos que reciba la comunidad, reclamando una "evaluación cualitativa" de esos fondos y el "impacto real" de los mismos en los objetivos planteados.

Respuesta de la CONSEJERA



Para cerrar el debate, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha advertido de la "terrible" situación de la ejecución de fondos europeos por parte del anterior Gobierno autonómico del PSOE.



Asimismo, ha alertado de que la consecuencia de la "incapacidad" y "falta de trabajo" y "soberbia" de aquél "cuesta dinero a todos los extremeños", porque "parte de ese incumplimiento, de esa falta de ejecución se van a tener que pagar con recursos de la comunidad".



Manzano ha puesto varios ejemplos "gráficos" de la "inejecución" de fondos europeos, como por ejemplo en la Ronda Sur de Cáceres, en el plan de "puntos limpios", o en los centros para víctimas de violencia sexual.