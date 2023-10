Morales y Gallardo se reunirán este próximo viernes con María Guardiola

Ep.



Los presidentes de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, Miguel Ángel Morales y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, se reunirán este viernes, día 20, con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para impulsar los proyectos de colaboración que tenían vigente estas instituciones en varias materias, como empleo o en desarrollo del mundo rural, y para saber "qué va a hacer" el Gobierno regional con estos acuerdos que se firmaron en legislaturas pasadas.



Morales ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que la presidenta regional se haya reunido ya con los alcaldes de las ciudades más importantes de la comunidad autónoma, "que es lógico y normal", ha apuntillado, pero a renglón seguido, ha recordado que "hay una parte muy importante de Extremadura que es el mundo rural y esto lo representan las diputaciones provinciales", que todavía no habían sido llamadas a una reunión institucional.



"El día 20 nos recibe a los dos presidentes y hablaremos de los temas que afectan a una parte muy importante de Extremadura que son nuestros municipios", ha incidido Morales, que ha añadido que "hay políticas muy importantes para esta tierra que parece que la Junta de Extremadura no está poniendo en valor, como el tema de igualdad, la cooperación al desarrollo, o la memoria histórica". "Una serie de proyectos que creemos muy importantes y que todavía no sabemos nada qué va a hacer la Junta de Extremadura", ha zanjado.



A esta reunión, los presidentes de ambas diputaciones provinciales irán con "una predisposición de colaboración institucional", ha dicho Morales, quien ha insistido en que esperaba que la presidenta de la Junta de Extremadura se reuniera "antes" con los responsables de las instituciones provinciales, ya que han pasado tres meses desde su toma de posesión.



"Nosotros hemos echado de menos que esas reuniones que ha hecho, lógicamente, con alcaldes de las mayores ciudades de la comunidad autónoma, no se hayan hecho antes con los presidentes de diputaciones, porque somos una parte muy importante de esta comunidad autónoma", ha subrayado el presidente provincial cacereño que ha insistido en que se presentarán a la reunión "con una idea propositiva, con una idea de colaboración, como no puede ser de otra forma, entre las tres administraciones públicas, porque al final nos debemos a los ciudadanos".



Morales ha insistido en que hay proyectos muy importantes que se venían desarrollando con el anterior Gobierno y que las diputaciones quieren seguir desarrollando. "Queremos seguir colaborando, pero no depende de nosotros, nosotros vamos con una buena predisposición pero vamos a ver lo que nos dice la presidenta de la Junta de Extremadura", ha concluido.



Antes de ese encuentro con la jefa del Ejecutivo regional, ambos presidentes de las dos diputaciones han mantenido este lunes en Cáceres una reunión política a la que también han asistido técnicos para intercambiar experiencias e impulsar proyectos de colaboración entre ambas instituciones provinciales.