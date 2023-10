La Junta reitera su compromiso en favor del corredor del Sudoeste Ibérico

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, han mostrado el apoyo del Ejecutivo regional a las reivindicaciones de la plataforma empresarial luso-española Sudoeste Ibérico en Red.

Así, lo han señalado, durante su intervención en el VII Foro Ibérico Económico & Social, que ha organizado en Madrid esta entidad, y donde la presidenta extremeña ha participado a través de un vídeo.

En este encuentro, en el que han participado empresas de ambos países, administraciones públicas, entidades sociales y profesionales relacionados con el corredor, el consejero extremeño ha insistido en que esta plataforma "cuenta con el apoyo del Gobierno de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que seguirá exigiendo con firmeza que tengamos un servicio ferroviario digno y unos trenes que terminen con la afrenta y perjuicio que llevamos años sufriendo".

Según Martín, de manera "incompresible, el Corredor Sudoeste Ibérico no existe", por lo que la Junta de Extremadura "comparte y apoya todas y cada una de las reivindicaciones de esta plataforma".

En este sentido, el titular extremeño de Transportes ha subrayado que el Ejecutivo regional "va a exigir la Ruta de la Plata", y espera que en las próximas reuniones de ministros europeos "se incluya como una vía preferente en la Red Básica" de la Unión Europea, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, el consejero ha recalcado que el principal objetivo del Gobierno extremeño "coincide plenamente con el de este foro", ya que reivindica "la finalización del AVE en la región, que se ultimen los tramos de la plataforma pendiente, que se mejore con nuevos trenes y mejores horarios, y que se informe a los ciudadanos con transparencia y rigurosidad en las previsiones de plazos".

Para el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda "ahora más que nunca" la región debe tener ya un tren directo Madrid-Lisboa, una línea completa electrificada por Extremadura, porque "no podemos esperar", al igual que la Junta "tampoco va a esperar", para "recuperar e impulsar la estación de ferrocarril intermodal e internacional Elvas-Badajoz".

Por todo ello, Martín ha subrayado que las puertas de la Junta y de la consejería "están abiertas para cualquier ayuda que esta plataforma pueda necesitar", ya que "todo aquello que consiga será bueno para Extremadura".

Además, ha afirmado el compromiso para el soterramiento de la línea de alta velocidad a su paso por la localidad de Navalmoral de la Mata pues, "sin en lugar de Navalmoral de la Mata se apellidara Navalmoral de Llobregat este problema no existiría, porque ya se estaría soterrando".

GUARDIOLA ENVÍA UN MENSAJE

De visita oficial en Bruselas con motivo de su participación en el Comité Europeo de las Regiones, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha enviado un mensaje de apoyo a los organizadores del foro, con los que comparte reivindicaciones.

"Es para mí un orgullo dirigirme a vosotros hoy como presidenta de la Junta de Extremadura. Las reivindicaciones que siempre compartí con este foro ahora serán posibles gracias al impulso del Gobierno de mi región", ha enfatizado a través de un vídeo, siete meses después de su participación en la VI edición del evento.

La Jefa del Ejecutivo Regional ha matizado que "la inexistencia del Corredor Sudoeste Ibérico es un ejemplo de los agravios que sufren los extremeños. Este proyecto fue declarado prioritario dentro de la Red Transeuropea de Transportes en 2011. Doce años después seguimos sin avances. Es indignante que para ir de Madrid a Lisboa tengamos que hacer dos transbordos y tomar hasta tres trenes",

El corredor que se reclama -ha apuntado la presidenta- no solo es clave para los extremeños, sino para España y para la Unión Europea, concluyendo que "el Mundial 2030 es una nueva llamada de atención para subsanar esta grieta en nuestras infraestructuras. No vamos a descansar hasta conseguir lo que queremos, que no es ni más ni menos que lo que merecemos".