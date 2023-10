La Junta colabora con el proyecto europeo 'LookUP' para potenciar el turismo sostenible

La Junta de Extremadura colabora con el proyecto 'LookUP', financiado por la Comisión Europea dentro del marco del Programa del Mercado Único, para impulsar la sostenibilidad y la innovación, que incluye apoyo financiero de hasta 8.800 euros para las pymes interesadas en participar y que pueden inscribirse hasta el 19 de octubre.

En concreto, esta iniciativa busca transformar el turismo mediante la conexión con el cielo y poner en valor este recurso turístico como destino en sí mismo.

En esta línea, se ofrecen ayudas para actividades relacionadas con la observación de aves, astronomía y otras experiencias en este ámbito desarrolladas en entornos rurales.

De este modo, 'LookUP' tiene como objetivo principal brindar apoyo a las empresas turísticas para impulsar sus habilidades y capacidades, ideas innovadoras y gestión de datos, según informa la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, se busca fortalecer la resiliencia y promover la transición hacia prácticas más sostenibles y digitales, así como aumentar la competitividad de las empresas turísticas a través de estrategias de sostenibilidad e innovación, en línea con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

A través del Programa de Transformación Sostenible 'Go Green, Get Digital and Be Resilient', 'LookUP' respalda a las pymes en su camino hacia la sostenibilidad, la digitalización y la resiliencia.

Además de la posibilidad de financiación, este proyecto ofrece a las empresas turísticas consultorías y mentorías personalizadas, así como la posibilidad de participar en eventos europeos para establecer conexiones con otros profesionales del sector y conocer mejores prácticas en este ámbito.

Para lograr este propósito, 'LookUP' ha establecido dos modalidades de subvención para las pymes relacionadas con el turismo y la hostelería. Por un lado, la primera está centrada en la sostenibilidad, ofreciendo apoyo financiero a más de cien empresas turísticas que buscan evaluar o trazar planes para reducir su impacto ambiental, obtener certificaciones o etiquetas verdes o garantizar formación a su personal en materia de sostenibilidad.

Y, por otro lado, en la segunda, sesenta empresas podrán recibir ayudas económicas para potenciar una idea innovadora y desarrollar un plan de negocio, para lo que recibirán financiación que cubra los gastos de desplazamiento de diferentes eventos de co-innovación que tendrán lugar en Kuusamo (Finlandia) o Sibiu (Rumania), y la consultoría en planes de negocio.

Las pymes extremeñas interesadas en participar pueden formalizar la inscripción a la convocatoria a través de internet hasta el 19 de octubre de 2023. Posteriormente se conocerán las empresas seleccionadas para acceder al conjunto de herramientas y recursos diseñados para impulsar su triple transformación.

Finalmente, el proyecto 'LookUP' promete ofrecer un cambio significativo en la industria del turismo, fusionando la sostenibilidad con la innovación en experiencias únicas bajo el cielo. Las empresas interesadas pueden recibir un apoyo integral para desarrollar su resiliencia y éxito en el mercado turístico europeo.