La Junta llama a la participación "coordinada" del Tercer Sector en las políticas

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha hecho un llamamiento a la participación "coordinada" del Tercer Sector en las propuestas para la articulación de políticas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de los extremeños con una visión "integradora", y con la pretensión final de lograr una sociedad "más desarrollada" y "más justa".



Así, tras defender la importancia de seguir trabajando para dotar de un futuro "más justo y equitativo para todos", ha agradecido a quienes trabajan en el Tercer Sector para ayudar a mejorar la sociedad y consolidar y promover los derechos humanos.



"Son los primeros que acuden cuando hay algún tipo de emergencia y los últimos que se van", ha resaltado la consejera sobre el Tercer Sector, del que ha reclamado su participación "coordinada" para afrontar los retos sociales con una visión "integradora" en el ámbito social y económico, y para contribuir entre otras cuestiones a prevenir la pobreza y dar soluciones a la "exclusión social".



Durante la apertura este lunes en la Asamblea de la jornada 'Los derechos sociales en Europa y Extremadura' con motivo del Día Nacional del Tercer Sector, Mercedes Vaquera ha defendido así que la Junta trabaja en la mejora del sistema social con políticas "inclusivas", así como en soluciones para dar una "rápida respuesta" a las necesidades de las personas en situación de Dependencia y en el apoyo a las personas con discapacidad.



Todo ello a través de políticas "inclusivas" que permitan afrontar también, según ha añadido, cuestiones de "vital importancia" como atender a los mayores, y a la soledad no deseada, bajo el planteamiento final de que "los derechos sociales no son un lujo, sino es un fundamento esencial de cualquier sociedad democrática y justa".



PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR



Por su parte, la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira, ha puesto en valor el papel de las entidades que representan a la sociedad civil de manera "importante", y que "trabajan para hacer cada día de Extremadura, los pueblos y ciudades, una región mejor".



Así, tras subrayar que el Tercer Sector pretende "construir y consolidar una sociedad que garantice los derechos de todas las personas en igualdad", convirtiendo la "solidaridad" y la "justicia social" en la "esperanza ante la adversidad" de quienes sufren en la sociedad, Pereira ha defendido la importancia de seguir consolidando medidas que se conviertan en "motor del cambio" y ayuden a "transformar vidas".



En este sentido, ha demandado "más derechos sociales" para alcanzar "un verdadero estado social y democrático" que garantice la "igualdad en todo el planeta", y que realmente conviertan los derechos humanos en "piedras angulares de un estado social robusto y comprometido".



Al mismo tiempo, Pereira ha reivindicado a las administraciones un "diálogo real, permanente y efectivo" con el Tercer Sector para articular instrumentos de gobernanza "reales" que permitan lograr un cambio social "real y sostenible".



Sobre este respecto, ha reclamado la articulación de un nuevo modelo que dote de fondos "suficientes" al Tercer Sector para poder seguir desarrollando su labor con "estabilidad", situando al mismo tiempo a "las personas en el centro", y prestando especial atención al hecho de que las mujeres tienen "mayor riesgo de exclusión".



"ALIADOS" EN LA "NORMATIZACIÓN"



A su vez, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha afirmado este lunes que “estamos dando por sentado que los derechos sociales nos vinieron dados, obviando que fueron conquistas largamente peleadas que son, no lo olvidemos, reversibles”.

Asimismo, la responsable de la Cámara ha alertado de que actualmente “proliferan los discursos del odio, los que niegan derechos a personas, dividen entre ellos y nosotros y establecen quienes pueden ser merecedores del título de ciudadano”, según informa el Parlamento regional en una nota de prensa.

En ese sentido, Blanca Martín ha defendido que “ni desde los parlamentos ni desde ninguna administración podemos permitirlo”, porque, “de lo contrario, habremos perdido la batalla frente a los discursos fáciles, pero tremendamente peligrosos, que fomentan el enfrentamiento, avivan el odio y apelan al miedo para dividir y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Por eso, ha abogado por reflexionar sobre “hacia dónde queremos ir, quiénes queremos ser” y expuso como ejemplo que en Europa “cientos de personas llaman a nuestras puertas cada día, en las costas canarias o en Lampedusa, pidiendo auxilio”, por lo que debemos decidir entre “pensar en cómo contribuir a la transformación del mundo y exportar nuestro modelo democrático o erigir fronteras, físicas y mentales, temerosos de perder nuestra identidad”.

“Es el momento de elegir entre esa Europa que ante la barbarie vivida en la II Guerra Mundial convino un estatuto para proteger a las personas o esta otra que se fortifica y securitiza volviendo la mirada para no ver a quienes se dejan la vida en el mar o entre muros divisorios de territorios”, ha recalcado.

A este respecto, Blanca Martín ha afirmado que entidades que conforman el Tercer Sector son “una pieza clave y esencial de nuestro sistema democrático”. “Sois la voz de la ciudadanía y, además, quizás, de las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad”, ha aseverado.

“Cruz Roja, ONCE, CERMI, Plataforma del Voluntariado, EAPN, Cáritas jugáis un papel imprescindible en la cohesión de esta tierra, en la consecución de la igualdad entre todos y todas, en el bienestar de la ciudadanía en su conjunto”, ha concluido.

CERMI PIDE MANTENER LA "INTERLOCUCIÓN DIRECTA"



De su lado, en declaraciones a los medios antes de las jornadas, el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón, ha defendido que el Tercer Social de la comunidad "es la mejor manera de que se visibilice una sociedad perfectamente estructurada entre el ámbito político y el social".



Así, ha dicho que espera que con el nuevo Ejecutivo regional se dé "continuidad" a la "interlocución directa" entre los representantes de dicho colectivo con el ámbito político para "entre todos construir las mejores políticas públicas para avanzar en los derechos sociales".



"El reconocimiento de que las políticas públicas en lo social no se pueden hacer desde los gobiernos, hay que hacerlo de la mano de las entidades del tercer sector social, primero como plataforma en su conjunta y luego ir descendiendo en las entidades especializadas", ha espetado Calderón, quien ha considerado "impensable que se haga un planteamiento político sin la participación directa de los representantes de las distintas entidades del Tercer Sector social".



Calderón, asimismo, ha destacado que se encuentra en trámite el hecho de que la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida tenga validez en toda Europa, y no únicamente en territorio español, como "una forma de visibilizar".



ONCE



También, el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias García, ha reivindicado "poder trabajar conjuntamente para seguir mejorando la calidad de vida de tantas personas que lo requieren", como por ejemplo las sordo-ciegas, o para la mejora de la accesibilidad y en el empleo de mujeres con discapacidad en el ámbito rural.



"Es bueno de vez en cuando poner la luz en aquellas situaciones que aún no se están resolviendo de una manera eficaz. Desde el Tercer Sector estamos haciendo muchas cosas por mejorar la caída de tantas y tantas personas desfavorecidas, pero es cierto que necesitamos sentirnos acompañados por más agentes, de unas políticas públicas que realmente estén activas en la consecución de todos estos derechos", ha defendido.



En este sentido, ha alertado de la "brutal" tasa de empleo de las personas con discapacidad, y fundamentalmente en el ámbito femenino; y también ha incidido en que están "detectadas" más de 200 mujeres con discapacidad que sufren violencia de género en Extremadura desde 2020 hasta la actualidad, y a las que se les tiene que prestar "servicios de calidad para ayudar a salir de esa situación".