Pernoctaciones alojamientos turísticos extrahoteleros extremeños suben en agosto un 5,5%

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se situó en agosto en 216.785, un 5,55% más que en 2022 (a nivel nacional -1,62%), según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en el octavo mes del año, se alojaron un total de 74.670 viajeros, un 7,61% más que en el mismo mes del año anterior (en España aumentan un 1,86%).

Mientras, el turismo rural disminuye interanualmente en viajeros un 1,36% y en pernoctaciones aumenta un 1,71% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,86 días, produciéndose una tasa interanual del 3,25%.

Igualmente, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura aumenta respecto al mismo mes de 2022 un 7,9% y las pernoctaciones un 2,95%. La estancia media alcanza 3,66 días, un 4,44% menos que en agosto de 2022.

Del mismo modo, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 23,53% y las pernoctaciones un 15,91%. La estancia media disminuye un 6,15% en este mes.

Por último, se alojaron en albergues 1.391 personas y se produjeron 3.792 pernoctaciones. En este caso, la estancia media se sitúa en 2,73 días.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 3,7% durante los ocho primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, superando además en un 3,9% a las de los ocho primeros meses del año 2019, según datos hechos públicos este lunes por el INE.



Las pernoctaciones en este tipo de alojamientos descendieron en agosto un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior, siendo la caída más acusada en el caso de los residentes que bajan un 2,6% mientras que las de los no residentes lo hicieron en 0,3%.



De los 25 millones de pernoctaciones realizadas el pasado mes de agosto, 14,2 millones fueron realizadas por residentes en España, 7,8 millones por viajeros de la Unión Europea y otros 3,4 millones procedían del resto del mundo.



La estancia media fue de 4,9 pernoctaciones por viajero, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos hoteleros (EOAT) del Instituto Estadístico.



CAEN LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos descendieron el pasado mes agosto en España un 4,5% respecto al mismo mes de 2022. Las de residentes se redujeron un 5,1% y las de no residentes un 4%.



La estancia media bajó un 5,2%, situándose en 5,9 pernoctaciones por viajero ocupándose el 55,1% de las plazas ofertadas un 4,7% menos que en el mismo mes de 2022. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 57,8%, con un descenso del 3,9%.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 56,3% del total, siendo Reino Unido el principal mercado emisor, con más de 1,8 millones de pernoctaciones, seguido de Francia con más de un millón.



La Comunidad Valencia fue el destino favorito para alojarse en apartamentos turísticos el pasado mes de agosto con más de 2,5 millones de pernoctaciones, aunque esta cifra es 1,8% menor a la registrada en agosto de 2022.



Las Islas Baleares tuvieron la mayor ocupación con el 87,7% de los apartamentos ofertados. Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,6 millones pernoctaciones. La Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, con un 88,5% de los apartamentos ofertados y los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías



CRECEN LAS PERNOCTACIONES EN CAMPINGS



Los datos del INE muestran como las pernoctaciones en campings registraron en agosto un aumento del 1,2% respecto al mismo mes de 2022. Las de residentes suben un 0,3% y las de no residentes un 2,8%.



Durante agosto se ocuparon el 60,5% de las parcelas ofertadas, un 1,4% más que en el mismo mes de 2022. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 62,9%, con un aumento anual del 1,2%.



El 36,3% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes siendo Francia el principal mercado emisor, con el 33,6% del total de las de no residentes, un 6,1% más que en agosto de 2022



Cataluña fue el destino preferido para alojarse en campings, con más de 5,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un descenso del 0,7% en tasa anual. País Vasco alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 74,9% de las parcelas ofertadas, según el INE.



Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de 2,5 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 78,3% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones son Torroella de Montgrí, Mont-Roig del Cam y Benidorm.



CAE EL ALOJAMIENTO RURAL



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un descenso anual del 2% en agosto. Las de residentes bajaron un 4,9%, mientras que la de no residentes crecen un 7,8%.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 42,6% de las plazas, un 4,5% menos que en agosto de 2022. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 51,7%, con un descenso anual del 7%.



Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 339.336 pernoctaciones, un 3,4% menos que en agosto de 2022. El mayor grado de ocupación lo alcanzó las Islas Baleares, con el 74,8% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 203.641 pernoctaciones, mientras que la Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 84,3% de las plazas ofertadas.



En el caso de los albergues en agosto se registraron un total de 977.886 pernoctaciones, lo que supone un descenso anual del 0,3%. Las de residentes disminuyen un 10,6%, mientras que las de no residentes se incrementaron un 13,5%.



Se ocuparon el 37,5% de las plazas, un 7% menos que en agosto de 2022. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 41,4%, con un descenso del 7%. Galicia fue el destino preferido, con 258.221 pernoctaciones y la Comunidad de Madrid alcanzó la mayor ocupación, con el 54,5% de las plazas ofertadas.



Respecto a los precios, el pasado mes de agosto el mayor crecimiento se dio en los campings que aumentaron sus precios un 7,2%, seguido de los alojamientos de turismo rural que subieron un 4,7%, mientras que los apartamentos vieron incrementados sus precios un 4,6%.