PP vota junto a PSOE y Unidas a favor de una iniciativa pidiendo se cumpla Ley del Aborto

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una propuesta de impulso mediante la cual el PSOE insta a la Junta a reconocer, garantizar y avanzar en los derechos de las mujeres, cumpliendo con la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

La iniciativa ha recibido al apoyo del PP, del PSOE y de Unidas por Extremadura, y el único rechazo por parte de Vox.

Así, en defensa de la iniciativa de su grupo la diputada socialista Teresa García Ramos ha abogado por que se blinde un "aborto seguro y libre" para todas las mujeres, y ha recordado que "prohibir o limitar el aborto nunca ha servido para reducir su práctica" sino para aumentar la "inseguridad" de las féminas.

En este sentido, y tras subrayar que el PP "sigue estando anclado en el pasado y cada vez más cerca de sus socios de la ultraderecha" en materia de aborto, ha apostado por impulsar los derechos sexuales y reproductivos como "derechos de ciudadanía ya conquistados" y que las mujeres "no" están dispuestas a perder.

Así, la socialista ha defendido la "soberana decisión de las mujeres sobre sus cuerpos", tal y como establece --ha recordado-- la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo en España, que "prioriza" a las féminas.

"Tenemos en el país un marco legal riguroso que ha protegido y garantizado los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres de manera integral", ha subrayado García Ramos, quien ha pedido que se consoliden los derechos de las mujeres a ejercer el aborto "con libertad y total seguridad".

PP

De su lado, el diputado del PP José María Saponi ha defendido el voto a favor de su grupo a la propuesta del PSOE porque a su juicio hay que "respetar la ley y la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres con su propio cuerpo", aunque ha rechazado al mismo tiempo que los socialistas traten de "dividir" a la sociedad en materia de aborto.

El voto favorable del PP ha tenido lugar pese a considerar esta última formación "innecesaria" la propuesta defendida por el PSOE, en tanto que la ley nacional en vigor actualmente "es una garantía de los derechos de las mujeres" y es de "obligado cumplimiento".

Además, el PP ha apoyado la propuesta socialista pese a considerarla Saponi como "inoportuna", en tanto que "llega en un momento en el que en la sociedad española está totalmente aceptada la libertad y derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo".

Así, ha remarcado que el PP ha apoyado finalmente la iniciativa del PSOE porque entiende que la política "no está para cercenar los derechos de las mujeres", sino que "a las mujeres hay que acompañarlas", y ha incidido en que "negar a las mujeres un acceso legal y seguro pone en riesgo su vida y viola uno de sus derechos más fundamentales".

VOX

Mientras, el diputado de Vox Óscar Fernández Calle ha afirmado que la actual ley del aborto "es un ataque frontal al derecho a la vida" y "provoca una absoluta indefensión en el no nacido hasta las 14 semanas"; y es además "una discriminación inaceptable a las personas con discapacidad porque se amplía el plazo para que puedan abortar hasta la semana 22".

Así, ha propuesto la derogación "inmediata" de la actual ley nacional del aborto y que se articule otra que "ponga la protección del a vida y de la mujer en el centro y no en los alrededores como está ahora".

De igual modo, y con el objetivo de "defender la vida, poner la vida humana como valor supremo", ha defendido la necesidad de articular normas que "protejan al no nacido y a la mujer embarazada, garantizándole de forma rápida y veraz la información científica" que requiera.

"El aborto no puede ser nunca un derecho fundamental porque no persigue un bien en sí mismo. No hay derecho a eliminar vida, y lo que hay en el seno materno es vida", ha defendido.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha destacado que se blinda el derecho al aborto en la red sanitaria pública en la ley nacional sobre la materia aplicada en España.

Al mismo tiempo, ha criticado que la región aún no aplica medidas para "educar a quienes ven en el aborto un fracaso y no un derecho humano".

De igual modo, ha lamentado que el PSOE cuando ha gobernado en Extremadura no haya introducido medidas para garantizar la "total integración" del aborto en los servicios sanitarios públicos de la comunidad.