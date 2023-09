PP y Vox votan juntos una iniciativa contra amnistía y PSOE y Unidas en contra

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado (con los votos a favor del PP y de Vox) una propuesta de pronunciamiento de los 'populares' en la que se insta al Gobierno central a rechazar "cualquier tipo de amnistía o indulto general no individualizado para cualquier ciudadano español o extranjero, cualquiera sea su delito".



La propuesta, que en su texto finalmente votado incorpora una enmienda de modificación de Vox aceptada por el PP, y que anima a los dos partidos mayoritarios a buscar "acuerdos de Estado" que eviten que la sociedad española se vea sometida al "chantaje" de los independentistas o "abocada a una repetición electoral", ha recibido el rechazo del PSOE y de Unidas por Extremadura.



En la iniciativa aprobada, además, PP y Vox consideran que el "imperio de la ley" es la "expresión de la voluntad popular" tal como establece el preámbulo de la Constitución y que, así, "su cumplimiento compromete a todos los poderes".



Igualmente, la propuesta de pronunciamiento aprobada expresa el "rechazo" y "preocupación" por la reunión mantenida en Bélgica entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el "prófugo de la justicia" Carles Puigdemont; e insta a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados a evitar "cualquier interlocución con partidos que defienden el golpe de Estado de 2017 en Cataluña y promueven ahora la amnistía".



POSICIONAMIENTO DEL PP



Mientras, durante el debate de la iniciativa de su grupo, el portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha transmitido el rechazo de su formación a cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.



Asimismo, ha animado a los dos partidos mayoritarios a buscar "acuerdos de Estado" que eviten que la sociedad española se vea sometida a las "condiciones ilegales" de partidos independentistas.



De igual modo, tras recordar que la Constitución "es el acta de nacimiento de la España democrática, del Estado de las Autonomías, que equiparaba a todos en igualdad con independencia de dónde se fuese o de cualquier otra condición", ha rechazado "decisiones que eliminen de un plumazo la igualdad entre todos los españoles".



En este sentido, ha defendido que, frente al relato que "algunos" tratarán de "imponer", "en la Constitución no figuran la amnistía ni la autodeterminación de una parte de la nación, ni tampoco formas análogas o equivalentes o cualquier otra terminología que se quiera utilizar para blanquear el verdadero interés de aquellos que quieran secuestrar la Constitución por la puerta de atrás".



Al respecto, ha criticado las "peticiones" de amnistía y autodeterminación por parte de independentistas "para poner precio a sus votos en el Congreso", ya que "es una auténtica aberración jurídica" y "sobre todo es un ataque directo a los valores democráticos esenciales", porque "fuera de la Constitución no hay democracia ni igualdad entre los españoles"; y ha incidido en que el PP "no va a pasar por el aro de aceptar que una minoría se imponga en contra del interés general".



A este respecto, Sánchez Juliá ha afirmado que si se aplica una amnistía en Cataluña "privaría de efecto todas las resoluciones judiciales que han sido castigadoras de aquellos que han intentado romper la unidad de España" y "esos privilegios romperían la separación de poderes en el país".



Además, el 'popular' ha considerado que la amnistía supondría "la humillación absoluta del Estado de Derecho" porque "la amnistía no es perdón, no es reconciliación, es olvido, borrón y cuenta nueva y humillación" y supondría "decir que el Estado de Derecho actuó mal en 2017".



En la misma línea, ha recalcado que el PP se va a oponer que "vuelvan a ganar los malos", después de la eliminación del delito de sedición, de la modificación del delito de malversación, y del indulto a presos del 'procés' por parte del "peor PSOE en muchos años de historia democrática".



ENMIENDA DE VOX



A su vez, en defensa de la enmienda de su grupo a la propuesta del PP, el diputado de Vox Ángel Pelayo ha recordado que en 2017 "no se produjo en Cataluña un intento de insurreción, se produjo una insurrección en toda regla".



Así, ha incidido en que lo ocurrido en 2017 "fue una intentona golpista que no cuajó por la decisión y la valentía del Rey y de la sociedad española y Cataluña que se vio posteriormente reflejada en manifestaciones masivas en todas las ciudades de España y particularmente en Barcelona", ha añadido.



Tras apuntar asimismo que el PP a su juicio "en aquellos años pecó de timorato y no aplicó con la contundencia necesaria las medidas que estaban a su alcance para atajar definitivamente la intentona golpista", ha recordado que Vox lleva "muchísimo tiempo" denunciando que "todo el PSOE de la mano de los separatistas comparten el plan de destrozar la unidad de la nación española si es preciso para conservar el poder".



En esta línea, Pelayo ha recordado que Vox nació "con la voluntad inequívoca y decidida de defender la ley y la unidad de España", y "será beligerante dentro de la ley y orden contra todo intento de subvertir el orden constitucional", y ha alertado de que una posible amnistía en Cataluña supondría "un atentado irreversible e histórico que comportaría la voladura del Estado de Derecho".



Ha invitado, así, a "todos" en el PSOE en la comunidad a realizar "una profunda reflexión" para que "detengan el proceso enloquecido de desafío y de desvirtuación de la Constitución en el que se han empeñado". "Respeten a la nación española", ha espetado.



POSICIÓN DEL PSOE



De su lado, el diputado del PSOE Rafael Lemus ha defendido que en Cataluña "en este momento lo que es necesario es el diálogo, seguir hablando y seguir dialogando, y sobre todo pedirle a las fuerzas independentistas que vuelvan a la vía de la bilateralidad, que no tiren por la vía de la unilateralidad".



Así, y tras criticar al PP por utilizar "cuestiones de estado" para "hacer oposición", ha incidido en que el PSOE "no se va a amilanar ante este debate", aunque "no hay nada encima de la mesa". "Si hay un partido en esta región que puede tener la cabeza bien alta en el debate territorial es el PSOE", ha subrayado.



En este sentido, Lemus ha considerado que el PP "tiene una pobreza ideológica tremenda" y "solamente se agarra al populismo para intentar enarbolar banderas falsas", ya que "el patriotismo no solamente se basa en izar una bandera" sino que "el patriotismo real es tener sentido de estado".



Al respecto, ha defendido que "algo bueno habrá hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de política territorial cuando en Cataluña el principal motivo de debate no es la deriva independentista", ha defendido.



En esta línea, ha recordado también que Pedro Sánchez "se encontró con una buena parte de la comunidad de Cataluña queriendo independizarse" pero en la actualidad las fuerzas constitucionalistas en las pasadas elecciones han conseguido más del 58 por ciento de los votos.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha planteado que "ante un problema político se tiene que abordar una solución política" y que "nunca" se tendría que haber llegado a la "judicialización" en Cataluña.



Así, ha subrayado que Unidas por Extremadura respeta "el marco constitucional", mientras que el PP "tienen unos socios que respetan relativamente el marco constitucional", ha reprochado en alusión a Vox.



"Yo no comparto la agenda independentista y aspiro democráticamente a derrotarlo democráticamente, no encarcelarlo", ha espetado González Frutos, quien ha lamentado también la "sobre-actuación" de la derecha en España ante los posibles indultos en Cataluña porque, a su juicio, en este tema "se están apropiando de símbolos" y "se apropian de la Constitución".